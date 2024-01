Slittino, i convocati dell’Italia per Igls: Fischnaller e Vötter-Oberhofer le punte azzurre

Appuntamento fissato da sabato 13 a domenica 14 gennaio per la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di slittino su pista artificiale, in programma a Innsbruck e valevole anche come Campionato Europeo. Sul budello di Igls, le competizioni del circuito maggiore assegneranno infatti anche le medaglie continentali.

Il direttore tecnico azzurro Armin Zöggeler ha convocato complessivamente 17 atleti per il weekend tirolese, considerando anche i protagonisti delle gare juniores. In campo femminile saranno impegnate Nina Zöggeler, Marion Oberhofer, Andrea Vötter, Sandra Robatscher, Verena Hofer e Annalena Huber.

Per quanto riguarda il settore maschile invece vedremo all’opera Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Emanuel Rieder, Fabian Malleier, Lukas Gufler, Simon Kainzwaldner, Alex Gufler, Ivan Nagler, Ludwig Rieder, Lukas Peccei e Patrick Rastner.

Obiettivo podio europeo e in Coppa del Mondo sicuramente per Fischnaller nel singolo maschile e per il doppio femminile composto da Vötter-Oberhofer, mentre sarà più complicato per i doppi maschili. Da non sottovalutare infine la prova a squadre, con l’Italia che potrebbe ambire magari al terzo posto continentale.

