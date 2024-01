Slittino: a Winterberg Madeleine Egle beffa Julia Taubitz nel singolo femminile. Undicesima Robatscher

Festeggia l’Austria in Germania nel singolo femminile di Coppa del Mondo. Tornato in Europa il massimo circuito internazionale e Madeleine Egle riesce a beffare la favoritissima Julia Taubitz in quel di Winterberg.

Seconda vittoria della stagione per l’austriaca che si era imposta all’esordio in quel di Lake Placid: 1:51.392 il tempo, 29 millesimi solamente meglio della grande rivale teutonica. Punti importanti recuperati in classifica generale alla detentrice del titolo.

A completare il podio l’altra austriaca Hannah Prock, ma lontana anni luce dalle prime due che hanno fatto una gara a parte: oltre tre decimi di ritardo. Nella top-5 troviamo sempre Germania ed Austria: Anna Berreiter e Lisa Schulte.

In casa Italia undicesima posizione e miglior piazzamento della stagione di Sandra Robatscher. Sedicesima Nina Zoeggeler, ventunesima Verena Hofer.

Foto: Lapresse

