Skeleton, Valentina Margaglio vola ed è seconda a St. Moritz dietro l’imprendibile Bos

Dopo Igls anche St.Moritz: Valentina Margaglio trova un nuovo podio, il secondo consecutivo, nella Coppa del Mondo di skeleton al femminile. L’azzurra infatti è seconda in terra elvetica al termine di una gara nella quale si è destreggiata nel migliore dei modi e conclusa in maniera perfetta.

Manca ancora la prima vittoria nel massimo circuito internazionale, ma arriverà visto questo livello altissimo che sta dimostrando l’azzurra. Terza al termine della prima discesa, l’atleta tricolore è riuscita a rimontare addirittura una posizione nella seconda run, passando in seconda piazza con il secondo miglior parziale.

Imbattibile ancora una volta Kimberley Bos: la neerlandese in 2’18”61 domina in lungo e in largo la prova, infliggendo 73 centesimi all’azzurra e 84 all’americana Katie Uhlaender. Nella top-5 anche le due tedesche Susanne Kreher e Tina Hermann. Per Bos seconda vittoria in carriera e prima posizione in Coppa confermata, proprio davanti a Margaglio.

Più lontane le altre due azzurre: sedicesima Alessia Crippa, diciottesima Alessandra Fumagalli.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Skeleton su OA Sport...