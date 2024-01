Skeleton: Hannah Neise vince in Coppa del Mondo a Lillehammer. 15ma Alessia Crippa

Si sposta in Norvegia la Coppa del Mondo di skeleton: al femminile, nel pomeriggio italiano, a Lillehammer si impone nella quinta gara stagionale la teutonica Hannah Neise.

Per la campionessa olimpica di Pechino questa è la seconda affermazione in carriera nel massimo circuito internazionale: tempo di 1:45.94, abile a rimontare dalla terza posizione della prima run.

Alle sue spalle troviamo la statunitense Mystique Ro, staccata di cinque centesimi, al secondo podio stagionale (era arrivata seconda anche in Francia a La Plagne). Completa la top-3 la leader di Coppa del Mondo Kimberley Bos, a sei centesimi dalla vetta. Più indietro Janine Flock, a 12 centesimi, e la belga Kim Meylemans, che con una seconda run da dimenticare perde addirittura quattro posizioni (era in vetta dopo la prima).

In casa Italia la migliore è Alessia Crippa, con una buona quindicesima piazza. Delude invece Valentina Margaglio, solo diciannovesima e mai in gara per le posizioni che contano. 28ma Alessandra Fumagalli.

