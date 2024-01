Quando le semifinali degli Australian Open? Orari, programma, tv, streaming

Archiviati anche gli ultimi due quarti di finale, il tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2024 si è delineato alle semifinali. Novak Djokovic contro Jannik Sinner nella parte alta, Daniil Medvedev contro Alexander Zverev nella parte bassa. Due sfide estremamente interessanti e sicuramente non scontate, che verranno disputate nella giornata di venerdì 26 gennaio.

L’ordine di gioco della Rod Laver Arena verrà annunciato presumibilmente domani verso le ore 8 del mattino italiane, con le due semifinali che si svolgeranno non prima delle ore 4.30 (quindi in sessione diurna) e dalle 9.30 (sessione serale in Australia, considerando le 10 ore di fuso orario tra Roma e Melbourne).

Entrambi i match verranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN. Da non scartare a priori l’ipotesi che l’incontro tra Sinner e Djokovic possa essere visibile anche in chiaro (nel caso dovrebbe trattarsi del canale Nove), ma al momento non c’è nulla di ufficiale in tal senso. OA Sport vi garantirà comunque la DIRETTA LIVE testuale delle semifinali con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO SEMIFINALI AUSTRALIAN OPEN

Venerdì 26 gennaio – Rod Laver Arena

Semifinali singolare maschile (non prima delle 4.30 e dalle 9.30) – Diretta tv su Eurosport 1

Da definire chi tra Novak Djokovic (Serbia, 1)-Jannik Sinner (Italia, 4) e Daniil Medvedev (Russia, 3)-Alexander Zverev (Germania, 6) giocherà non prima delle 4.30 e chi dalle 9.30: l’ordine di gioco verrà rilasciato domani, giovedì 25 gennaio, attorno alle 8.00.

PROGRAMMA SEMIFINALI AUSTRALIAN OPEN 2024: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1.

Diretta streaming: Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse