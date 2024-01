Bagliori di rinascita per lo sci di fondo italiano: azzurri secondi e quarti nella staffetta di Oberhof!

Stupenda prestazione degli azzurri impegnati nella staffetta 4×7.5 km maschile che ha chiuso la tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo di Oberhof, in Germania: Italia I (Dietmar Noeckler, Elia Barp, Simone Daprà e Federico Pellegrino) si piazza seconda alle spalle di Norvegia I, mentre Italia II (Giandomenico Salvadori, Alessandro Chiocchetti, Davide Graz e Simone Mocellini) è quarta, preceduta anche da Norvegia II.

Nella prima frazione in tecnica classica il ritmo è subito alto e si inizia a sgretolare il gruppo di 15 atleti al via. Giandomenico Salvadori (Italia II) e Dietmar Noeckler (Italia I) perdono qualche metro dai primi della classe, ma al primo cambio sono rispettivamente ottavo a 7″4 e nono ad 8″3 dalla vetta.

La seconda frazione in classico vede il gruppo di testa esplodere sotto il forcing dettato da Finlandia I con Iivo Niskanen e Norvegia I con Erik Valnes: la coppia di testa transita a metà gara con oltre 10″ di margine su un gruppo di 5 inseguitori capeggiato da Elia Barp (Italia I), terzo, mentre Alessandro Chiocchetti (Italia II) perde terreno ed è 11° a 35″7.

Il passaggio alla tecnica libera vede un abbassamento del ritmo da parte della coppia di testa, che consente così il rientro di diversi atleti sui battistrada: ne approfitta in parte Simone Daprà (Italia I), che transita all’ultimo cambio in sesta posizione a 8″4, mentre è encomiabile la rimonta di Davide Graz, che risale all’ottavo posto a 10″0 dalla vetta.

Nell’ultima frazione Federico Pellegrino (Italia I) e Simone Mocellini (Italia II) chiudono subito il gap, complice un ritmo blando che porterà a 2.5 km dal traguardo alla formazione di un gruppo di testa di dodici elementi. I due azzurri si portano nelle prime posizioni del drappello e contribuiscono al cambio di ritmo in vista del traguardo.

Arrivano praticamente in sette a giocarsi la volata: Norvegia I ringrazia Johannes Hoesflot Klaebo e vince in 1:13’39″2, bruciando per appena 0″1 Italia I, seconda con Federico Pellegrino. Terzo gradino del podio a 0″8 per Norvegia II con Mattis Stenshagen, che precede Italia II, quarta con Simone Mocellini a 1″6. Quinto posto per Finlandia I a 2″0, sesto per la Francia a 2″2, settimo per Svezia I a 2″5.

Più staccati il Canada, ottavo a 9″0, Finlandia II, nona a 9″4, e Germania I, decima a 10″0. Fuori dalle prime dieci posizioni Germania II, 11ma a 42″9, Svezia II, 12ma a 1’05″4, gli Stati Uniti, che bruciano Svizzera I per la 13ma piazza, con entrambi i quartetti a 1’33″1, e Svizzera II, 15ma a 5’48″7. Non partito il Kazakistan.

