Sci di fondo, Svezia I domina la staffetta femminile di Oberhof. Sesta l’Italia

La staffetta 4×7.5 km femminile valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, andata in scena ad Oberhof, in Germania, ha visto il dominio di Svezia I, vittoriosa davanti a Germania I e Finlandia. L’Italia di Anna Comarella, Caterina Ganz, Francesca Franchi e Martina Di Centa si è classificata sesta.

Nella prima frazione in tecnica classica impone subito un ritmo elevato Svezia I con Linn Svahn, che fa esplodere il gruppo di 11 atlete al via. Si forma un quartetto in testa: oltre a Svezia I ci sono Finlandia, Svezia II e Germania, ma poi Svahn saluta la compagnia nel finale ed arriva al primo cambio con più di 10″ sulle avversarie. L’Italia paga dazio con Anna Comarella ed è nona a 1’17″3, ma in lotta per il settimo posto con Canada e Svizzera.

Nella seconda frazione in classico Svezia I fa il vuoto con Frida Karlsson, che fa gara a sé e saluta definitivamente il resto della comitiva, rifilando distacchi abissali alla concorrenza. Al secondo cambio Germania I paga 59″0, la Finlandia 1’39″0 e Svezia II 1’46″0. Alle loro spalle Caterina Ganz si rende protagonista di una frazione eccellente e porta l’Italia al quinto posto a 2’48″7.

Si passa alla tecnica libera, ma Ebba Andersson non ha bisogno di forzare ulteriormente il ritmo, visto il gran margine di Svezia I, che comunque sfonda il muro del minuto anche nei confronti di Germania I, la più immediata inseguitrice, che all’ultimo cambio accusa 1’06″5, mentre la Finlandia passa a 1’32″2. Crolla Svezia II, a 2’31″2, mentre Norvegia I si prende la quinta posizione con Margrethe Bergane a 3’13″5, scavalcando Francesca Franchi, con l’Italia sesta a 3’17″1.

Nell’ultima frazione Svezia I amministra e si invola verso la vittoria con Jonna Sundling che taglia il traguardo in 1:21’55″3, davanti a Germania I, seconda a 17″5, ed alla Finlandia, terza a 2’11″3. Giù dal podio Svezia II, quarta a 2’44″8, mentre Norvegia I è quinta a 3’40″4. Martina Di Centa conferma il sesto posto per l’Italia, con un distacco di 3’55″2, mentre alle sue spalle la Svizzera è settima a 5’22″2, bruciando in volata la Francia, ottava a 5’22″5. Nona Germania II a 6’17″7, decimo il Canada a 8’36″1, doppiato il Kazakistan.

