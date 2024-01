Sci alpino, Vicky Bernardi trionfa in Coppa Europa nel superG di Orcieres

La prima volta di Vicky Bernardi in Coppa Europa. La ventunenne altoatesina della Val Badia ha trionfato nel superG di Orcieres, confermando il talento di una ragazza che ha conquistato anche i primi punti in Coppa del Mondo in questa stagione.

Bernardi si è imposta con 30 centesimi sulla svizzera Janine Schmitt, che ha preceduto la connazionale Malori Blanc per un solo centesimo, cogliendo comunque la doppietta elvetica sul podio. Quarta posizione, invece, per l’austriaca Anna Schilcher, che ha accusato 45 centesimi di ritardo dalla vetta.

Ottima la gara della squadra azzurra, con il quinto posto di Sara Allemand (+0.46), che è andata comunque vicinissima al primo podio della carriera in Coppa Europa. Sesto posto per la svizzera Noemie Kolly (+0.55) davanti alla ceca Tereza Nova (+0.72) e alla francese Lois Abouly (+0.74). Completano la Top-10 la svizzera Isabella Pedrazzi (+0.98) e la tedesca Katharina Lechner (+0.99).

Sedicesima Giulia Albano (+1.66), ventiduesima Carlotta de Leonardis (+2.37) e venticinquesima Vittoria Cappellini (+2.96). Dopo i due podi in discesa libera è uscita, invece, Sara Thaler.

FOTO: FISI/Pentaphoto