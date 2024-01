Sci alpino, Sofia Goggia si rimette in gioco: “Io nelle 15 grazie a Worley. Prossimi due mesi e mezzo importanti”

Reduce da quattro piazzamenti consecutivi tra le prime 10 e attualmente ottava nella classifica generale di specialità, Sofia Goggia vuole continuare la sua ottima stagione tra le porte larghe e si prepara ad affrontare con ambizioni importanti il gigante di Kranjska Gora, valevole per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino.

La campionessa bergamasca potrà inoltre prendere parte alla gara di domani sull’impegnativo pendio della Podkoren nella seconda metà del primo gruppo di merito (avrà quindi nella prima manche un pettorale tra l’8 ed il 15 in base al sorteggio), grazie alla grande rimonta effettuata quest’inverno nella World Cup Starting List e al ritiro della francese Tessa Worley.

“Parto per la prima volta dopo tanto tempo nelle quindici, sarei sedicesima ma con il ritiro di Tessa Worley sono scalata di una posizione. Credo sia la naturale continuazione del percorso intrapreso da un po’ di tempo, mi aspettavo questa crescita ma soprattutto era fondamentale per me dare continuità a questo percorso, che mi consente di tenere alta la competitività nelle discipline veloci“, spiega Goggia alla FISI.

“I prossimi due mesi e mezzo saranno molto importanti per me perché ci saranno tante gare a me adatte. Negli ultimi giorni mi sono allenata a Ponte di Legno, sulle piste in cui mi allenai prima di entrare in squadra nazionale, dove ho potuto fare supergigante. Per questo motivo ho preferito non allenarmi con le compagne a Zoncolan, che facevano gigante“, ha aggiunto la vice-campionessa olimpica in carica di discesa libera.

Foto: Lapresse

