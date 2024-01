Sci alpino, risultati e ordine d’arrivo gigante Jasna 2024: Jasna batte Shiffrin, Brignone fuori

Sara Hector ha vinto il gigante di Jasna, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse svedese aveva un secondo di vantaggio sulla più immediata inseguitrice e nella seconda parte di gara si è scatenata ulteriormente, trionfando sul pendio slovacco con il tempo complessivo di 2:17.80. La scandinava è riuscita a battere la statunitense Mikaela Shiffrin di 1.52, ma l’americana allunga ulteriormente in classifica generale, complice anche l’infortunio della padrona di casa Petra Vlhova e la caduta iniziale di Federica Brignone.

La neozelandese Alice Robinson ha completato il podio con un ritardo di ben 2.17 dalla vincitrice. La croata Zrinka Ljutic è quarta ad addirittura 4.33, appena davanti alla norvegese Thea Louise Stjernesund e alla svizzera Lara Gut-Behrami. L’elvetica è diventata la nuova leader della classifica di specialità, dove ora vanta 25 punti di margine su Brignone. Elisa Platino la migliore italiana al traguardo: 15ma a 6.73. Asja Zenere 19ma a 6.95, Lara Della Mea 26ma a 8.35. Di seguito i risultati e l’ordine d’arrivo del gigante femminile di Jasna, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino.

ORDINE D’ARRIVO GIGANTE JASNA

1 3 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 1:10.18 (1) 1:07.62 (1) 2:17.80 0.00 Head

2 7 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 1:11.18 (2) 1:08.14 (2) 2:19.32 1.52 11.14 Atomic

3 15 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL 1:11.23 (3) 1:09.28 (8) 2:20.51 2.71 19.86 Salomon

4 12 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 1:12.79 (4) 1:09.34 (9) 2:22.13 4.33 31.74 Rossignol

5 13 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 1:13.60 (9) 1:08.60 (3) 2:22.20 4.40 32.25 Rossignol

6 2 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI 1:13.15 (7) 1:09.14 (7) 2:22.29 4.49 32.91 Head

7 23 6536392 HURT A.J. 2000 USA 1:13.31 (8) 1:09.09 (5) 2:22.40 4.60 33.72 Head

8 10 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:13.10 (6) 1:09.34 (9) 2:22.44 4.64 34.01 Head

9 27 516562 RAST Camille 1999 SUI 1:13.05 (5) 1:09.78 (13) 2:22.83 5.03 36.87 Head

10 32 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR 1:13.93 (11) 1:09.39 (11) 2:23.32 5.52 40.46 Head

11 5 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN 1:14.77 (22) 1:09.08 (4) 2:23.85 6.05 44.34 Rossignol

12 65 507155 NYBERG Lisa 2002 SWE 1:14.85 (23) 1:09.12 (6) 2:23.97 6.17 45.22 Fischer

13 35 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI 1:14.58 (20) 1:09.67 (12) 2:24.25 6.45 47.28 Rossignol

13 25 805009 COLTURI Lara 2006 ALB 1:13.83 (10) 1:10.42 (18) 2:24.25 6.45 47.28 Blizzard

15 38 6295186 PLATINO Elisa 1999 ITA 1:14.11 (13) 1:10.42 (18) 2:24.53 6.73 49.33 Head

16 11 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 1:14.64 (21) 1:09.90 (14) 2:24.54 6.74 49.40 Rossignol

17 29 516268 WILD Simone 1993 SUI 1:14.55 (17) 1:10.10 (16) 2:24.65 6.85 50.21 Fischer

18 45 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO 1:14.57 (19) 1:10.15 (17) 2:24.72 6.92 50.72 Fischer

19 33 299363 ZENERE Asja 1996 ITA 1:14.32 (15) 1:10.43 (20) 2:24.75 6.95 50.94 Salomon

20 49 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI 1:14.98 (25) 1:09.90 (14) 2:24.88 7.08 51.89 Stoeckli

21 21 565401 BUCIK Ana 1993 SLO 1:14.13 (14) 1:10.99 (25) 2:25.12 7.32 53.65 Salomon

22 19 197651 DIREZ Clara 1995 FRA 1:14.56 (18) 1:10.70 (21) 2:25.26 7.46 54.68 Dynastar

23 68 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA 1:14.90 (24) 1:10.92 (23) 2:25.82 8.02 58.78 Rossignol

24 8 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 1:14.53 (16) 1:11.37 (29) 2:25.90 8.10 59.37 Atomic

25 44 426324 MONSEN Marte 2000 NOR 1:15.04 (26) 1:10.90 (22) 2:25.94 8.14 59.66 Rossignol

26 43 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA 1:15.04 (26) 1:11.11 (26) 2:26.15 8.35 61.20 Fischer

27 39 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL 1:15.28 (29) 1:10.93 (24) 2:26.21 8.41 61.64 Atomic

28 42 405138 JELINKOVA Adriana 1995 CZE 1:15.25 (28) 1:11.16 (27) 2:26.41 8.61 63.11 Voelkl

29 31 206355 DUERR Lena 1991 GER 1:15.29 (30) 1:11.28 (28) 2:26.57 8.77 64.28 Head

NON CONCLUDE LA SECONDA MANCHE

22 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

Foto: Lapresse