Sci alpino, Mikaela Shiffrin ha inforcato dopo 2 anni! La maledizione di Kranjska Gora

Weekend da incubo a Kranjska Gora per Mikaela Shiffrin, che dopo il deludente nono posto di ieri in gigante esce clamorosamente di scena nel corso della prima manche dello slalom speciale odierno. Battuta d’arresto davvero inattesa per la fuoriclasse americana, che aveva dominato l’ultimo evento tra i pali stretti vincendo a Lienz con oltre 2″ di margine sulla seconda classificata.

La 28enne nativa di Vail, scesa in pista stamattina con il pettorale 7, ha inforcato poco prima del secondo rilevamento cronometrico dopo aver accumulato ben 47 centesimi di ritardo dalla rivale slovacca Petra Vlhova (leader provvisoria della competizione) nel tratto iniziale. La statunitense porta a casa dunque zero punti in questa gara e perde l’occasione di allungare nella classifica generale di Coppa del Mondo su Federica Brignone (seconda a -232).

L’uscita di Shiffrin desta scalpore, soprattutto ripercorrendo il suo incredibile ruolino di marcia degli ultimi anni nel circuito maggiore. Prendendo in esame solo la Coppa del Mondo, prima di oggi Mikaela aveva mancato la zona punti solamente in 1 degli ultimi 49 slalom disputati. Quell’unico passaggio a vuoto era arrivato proprio sulla Podkoren di Kranjska Gora il 9 gennaio 2022, inforcando nella seconda manche.

Un mese più tardi, il 9 febbraio 2022, la fenomenale sciatrice americana bucò anche lo slalom speciale olimpico dei Giochi di Pechino non arrivando al traguardo nella prima discesa. Numeri davvero impressionanti che testimoniano la strepitosa continuità di rendimento della classe 1995 tra i rapid gates, pur con pochi episodici vuoti di sceneggiatura come quello odierno.

Foto: Lapresse

