Sci alpino, confermato lo Speed Opening a Zermatt-Cervinia ma: “Analisi approfondita nel 2024”

Non è stato certamente quello che organizzatori e atleti si aspettavano. Il riferimento è a quanto accaduto all’inizio della stagione 2023-2024 della Coppa del Mondo di sci alpino, con lo Speed Opening a Zermatt-Cervinia. Sulla “Gran Becca”, punto d’incontro tra Svizzera e Italia, le sfide per gli uomini e le donne della velocità non ci sono state per via di un meteo poco favorevole.

A questo proposito ci si è interrogati sulla prosecuzione dell’esperienza in vista della prossima annata, nella consapevolezza che anche la particolare collocazione geografica della tappa del massimo circuito internazionale potrebbe non essere così favorevole.

Tuttavia, è stato emesso un comunicato che ribadisce come “FIS, Swiss-Ski, FISI e il comitato organizzatore locale (presieduto da Franz Julen, ndr) abbiano firmato un contratto quinquennale”. Di conseguenza, per il novembre 2024, sono programmate quattro discese di Coppa del Mondo, due maschili e due femminili, facenti parte del calendario provvisorio del massimo circuito.

Nella nota vi è una sottolineatura importante, relativa ai dati meteorologici al fine di garantire la disputa dell’evento. È stato anche chiarito che non ci sarà alcuna variazione in termini di slot temporale, visto che si era fatta l’ipotesi di gareggiare nel periodo primaverile. Restano però le criticità legate alle condizioni meteorologiche di un ghiacciaio.

Foto: LaPresse