Scherma: l’Italia conquista Parigi. Poker trionfale dei fiorettisti azzurri in Coppa del Mondo

Una prova di forza semplicemente schiacciante. L’Italia domina la prova individuale nella tappa di Parigi della Coppa del Mondo di fioretto maschile. Un’apoteosi azzurra con il podio completamente occupato dai nostri portacolori in quello che era un vero e proprio antipasto olimpico. A trionfare è Tommaso Marini, che ha battuto in finale Alessio Foconi e con Filippo Macchi e Guillaume Bianchi a completare il podio.

Per il campione del mondo in carica si tratta del quarto successo in carriera tra eventi di Coppa del Mondo e Grand Prix. In questo momento Marini è davvero il fiorettista più forte, anche senza occupare la posizione numero uno del ranking mondiale. In finale il marchigiano si è imposto con il punteggio di 15-12 contro un ottimo Alessio Foconi, che ritrova il podio con una prestazione di alto livello.

Decisamente meno combattuti i due derby azzurri in semifinale. Infatti Marini aveva superato Macchi con il punteggio di 15-9; mentre Foconi aveva superato Bianchi per 15-6.

Il capolavoro azzurro si era completato nei quarti di finale, con quattro straordinarie vittorie. Spettacolare la vittoria di Foconi all’ultima stoccata contro l’americano Gerek Meinhardt (15-14), mentre Marini ha dominato con il britannico David Sasnov per 15-4. Bianchi si è imposto sul francese Maxime Pauty per 15-10 ed invece Macchi ha trovato una splendida vittoria con lo statunitense Alexander Massialas per 15-11.

Eliminazione ai sedicesimi, invece, per Daniele Garozzo, Davide Filippi, Edoardo Luperi e Giorgio Avola. Al primo turno è uscito Francesco Ingargiola. Domani si terrà la prova a squadre con l’Italia grande favorita per il successo finale.

FOTO: Bizzi/Federscherma

