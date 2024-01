Salto con gli sci, Lanisek svetta in qualificazione a Wisla. Bene Insam, tre azzurri superano il taglio

Archiviata la parentesi della Tournée dei 4 Trampolini, la nona tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di salto con gli sci si è aperta quest’oggi sul Large Hill HS134 di Wisla con le qualificazioni per la competizione individuale prevista nella giornata di domenica (domani andrà in scena invece la prova a coppie).

Lo sloveno Anze Lanisek ha dettato legge, firmando ampiamente il miglior punteggio del lotto (148.4) grazie alla misura più elevata (134.5 metri) e rifilando ben 8.3 punti al secondo classificato, il tedesco Andreas Wellinger. Terzo posto per un altro sloveno in grande forma, Lovro Kos, davanti agli austriaci Manuel Fettner e Jan Hoerl. Settima piazza per il pettorale giallo Stefan Kraft, ottava per il giapponese Ryoyu Kobayashi.

Bilancio agrodolce in chiave azzurra, con tre atleti su quattro capaci di staccare il pass per la gara. Obiettivo centrato da Alex Insam, 25° con 119.2 punti (121 metri), Giovanni Bresadola, 37° con 115.0 punti (120.5 metri), e Francesco Cecon, 48° con 99.9 punti (110 metri). Eliminato purtroppo Andrea Campregher, 53° e terzo degli esclusi a meno di 4 punti dalla top50.

Foto: Lapresse

