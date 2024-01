Salto con gli sci femminile, Pinkelnig si impone sul Large Hill di Oberstdorf. Sieff e Lara Malsiner nelle 30

Eva Pinkelnig lancia un segnale importante e torna alla vittoria, imponendosi sul trampolino grande HS137 di Oberstdorf alla seconda gara dal rientro alle competizioni dopo aver saltato le prime due tappe della stagione in seguito ad un risentimento al ginocchio. La veterana austriaca ha raggiunto così la doppia cifra di successi individuali nel circuito maggiore, trionfando nel quarto appuntamento della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di salto con gli sci.

La detentrice della Sfera di Cristallo, quinta a metà evento, si è inventata un secondo salto praticamente perfetto effettuando una rimonta impressionante e vincendo con 2.7 punti di vantaggio sulla canadese Abigail Strate, che può comunque festeggiare il miglior risultato della carriera dopo due terzi posti. Podio di giornata più affollato del solito per via di un ex aequo tra due atlete in terza posizione.

Stiamo parlando della norvegese Eirin Maria Kvandal e dell’esperta austriaca Jacqueline Seifriedsberger (la migliore nella serie inaugurale), che hanno concluso la competizione a 10.5 punti dalla vincitrice Pinkelnig. Tanta Austria nella top10 anche grazie al nono posto di Marita Kramer e al decimo di Lisa Eder, mentre va sottolineata la quinta piazza di Nika Prevc.

La diciottenne slovena, reduce da due affermazioni di seguito, ha confermato una buonissima costanza di rendimento aggiudicandosi l’inedito Two Nights Tour (una sorta di Tournée dimezzata) e avvicinandosi ulteriormente alla francese leader della generale Josephine Pagnier, oggi in difficoltà e solo dodicesima sul Schattenbergschanze.

Bel passo avanti rispetto a Garmisch per la squadra italiana, che entra in zona punti con entrambe le atlete presenti. Resta però un po’ di rammarico per il crollo verticale nella seconda serie di Annika Sieff dal 16° al 27° posto a causa di un salto da dimenticare, mentre Lara Malsiner ha trovato due balzi simili attestandosi in 28ma piazza.

Foto: Lapresse

