Salto con gli sci, dominio austriaco nella prova a squadre di Zakopane. Italia ottava

L’Austria rispetta il pronostico della vigilia e domina la prova a squadre sul trampolino grande HS140 di Zakopane (in Polonia) in occasione della decima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di salto con gli sci. Vittoria mai in discussione e distacchi abissali rifilati alla concorrenza soprattutto nella seconda serie.

Il fortissimo quartetto formato da Michael Hayboeck, Manuel Fettner, Jan Hoerl e Stefan Kraft ha totalizzato 1146.6 punti, precedendo di oltre cinquanta lunghezze (51.1 punti per la precisione) il quotato e competitivo team sloveno composto da Lovro Kos, Domen Prevc, Peter Prevc e Anze Lanisek, che si è dovuto accontentare della piazza d’onore.

Terza posizione a 83.8 punti dalla vetta per la Germania di Pius Paschke, Karl Geiger, Stephan Leyhe e Andreas Wellinger, che ha avuto la meglio nel finale per l’ultimo gradino del podio a disposizione regolando un sorprendente Giappone (Ren Nikaido, Naoki Nakamura, Junshiro Kobayashi e Ryoyu Kobayashi), la Norvegia (Kristoffer Eriksen Sundal, Daniel Andre Tande, Halvor Egner Granerud e Johann Andre Forfang) e la Polonia padrona di casa (Kamil Stoch, Pawel Wasek, Aleksander Zniszczol e Dawid Kubacki).

Grande soddisfazione in casa Italia, che archivia un positivo ottavo posto centrando l’obiettivo massimo e qualificandosi per la seconda parte di gara (riservata alle migliori 8 nazionali dopo la prima serie) dopo aver battuto Stati Uniti e Finlandia. Francesco Cecon, Andrea Campregher, Giovanni Bresadola e Alex Insam hanno concluso l’evento a meno di 30 punti dalla settima piazza della Svizzera.

Foto: Lapresse