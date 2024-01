Rugby, Treviso espugna Newcastle e conquista i playoff di Challenge Cup

Si è conclusa al Kingston Park la sfida tra i Newcastle Falcons ed il Benetton Treviso, match valido per la terza giornata della Challenge Cup di rugby. I veneti erano reduci da un ko ed un successo, mentre gli inglesi erano ancora a caccia della prima vittoria europea e per i biancoverdi c’era la chance di mettere le mani sui play-off con un successo. Ecco come è andata.

Inizia in salita la sfida di Newcastle per il Benetton Treviso, con Ignacio Mendy ammonito dopo 4 minuti di gioco e veneti in inferiorità numerica. Il fallo dell’ala biancoverde manca Connon sulla piazzola per il 3-0 iniziale ed in inferiorità arriva anche la meta del Newcastle al 12’ che vale il 10-0. Ma qui cambia marcia Treviso ed al 16’ trova la prima meta con Tomas Albornoz, che però non trasforma. Due minuti dopo ad andare oltre è Onisi Ratave, e questa volta l’apertura non sbaglia, per il 10-12 per Treviso.

Provano a reagire gli inglesi, che al 24’ trovano altri tre punti con Connon per il nuovo vantaggio dei padroni di casa. Treviso torna a spingere ed al 27’ è Tommaso Menoncello a trovare la meta del nuovo vantaggio Benetton sul 13-19. Ora domina sul terreno di gioco la squadra di Marco Bortolami ed Albornoz mette altri tre punti al 34’, mentre Connon manca il piazzato a tempo scaduto e si va al riposo con Treviso avanti 13-22.

La ripresa inizia subito con la meta del bonus per Treviso ed è di nuovo Ratave a segnarla, con la trasformazione di Albornoz per il 13-29. Il Benetton vede il traguardo, con le notizie che arrivano dal Galles che vedono Perpignan perdente e – dunque – i veneti già ai play-off in caso di vittoria. Al 49’ alzano bandiera bianca i Newcastle Falcons, quando Ignacio Mendy trova la quinta meta, che fa scappare via il Benetton Treviso. Match ormai in archivio e nell’ultimo quarto di gioco arrivano le mete di Menoncello, McCallum, Izekor ed Umaga per il 18-57 finale. E, come detto, con il successo degli Ospreys contro Perpignan, uno dei primi quattro posti in classifica è garantito.

Foto: Alfio Guarise/IPA Sport

Leggi tutte le notizie di Rugby su OA Sport...