Rugby, per Benetton Treviso e Zebre Parma doppia sfida francese in Challenge Cup

Si disputa questo weekend il quarto e ultimo turno della prima fase della Challenge Cup e per Benetton Treviso e Zebre Parma doppia sfida contro team francesi. E se per i veneti il match casalingo contro Montpellier è fondamentale per conquistare il diritto a giocare i playoff in casa, per gli emiliani la trasferta a Pau è decisiva per conquistare un posto ai playoff europei.

Si inizia sabato alle ore 14 da Pau, dove le Zebre Parma arrivano reduci da due successi e sono a caccia del terzo sigillo europeo. Anche i francesi arrivano all’appuntamento dopo due vittorie e le due formazioni sono appaiate a quota 8 punti in zona playoff. Ma con Newport che segue a una sola lunghezza vincere garantirà a una delle due formazioni la certezza di continuare il percorso in Challenge Cup, mentre con una sconfitta o un pareggio tutto dipenderà dal risultato di Newport-Sharks e dagli eventuali punti di bonus.

Alle 16.15, invece, a Monigo la Benetton Treviso ospita il Montpellier in un match tra le prime due della pool 2 e in palio c’è il primo posto in classifica (i francesi precedono i veneti di tre punti) e la possibilità di giocare i playoff in casa. Torna a Monigo Paolo Garbisi, con il mediano d’apertura azzurro che è attesissimo all’appuntamento.

Insomma, si conclude la prima fase della Challenge Cup e le italiane sono grandi protagoniste, con l’obiettivo storico di portarle entrambe nella seconda fase del torneo europeo. E se per la Benetton Treviso l’obiettivo è certo ed è la conferma di una stagione sin qui da incorniciare, con la seconda posizione anche nell’URC, per le Zebre Parma vincere vuol dire confermare quella crescita nel gioco e nei risultati dopo anni oggettivamente difficili.

Foto: Duilio Della Libera/IPA Sport