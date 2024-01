NBA, risultati della notte (19 gennaio): Minnesota continua a vincere, Utah cade con OKC

Sono cinque le partite della notte NBA. Si ferma la striscia di sei successi consecutivi degli Utah Jazz di Simone Fontecchio, che cadono in casa contro i lanciatissimi Oklahoma City Thunder. Finisce 134-129 per OKC, guidata dai 31 punti di Shai Gilgeous-Alexander e dai 27 di Jalen Williams. Per Utah ci sono 31 punti di Collin Sexton e la doppia doppia di Lauri Markkanen con 26 punti e 10 rimbalzi. Una buona gara per Fontecchio, che mette a referto 12 punti, 5 rimbalzi e 2 assist in 28 minuti di impiego.

OKC, però, che insegue sempre in classifica ad Ovest i Minnesota Timberwolves. Quarto successo consecutivo per i T’Wolves, che superano i Memphis Grizzlies con il punteggio di 118-103. Un match che si è deciso nell’ultimo quarto, con Minnesota che piazza il parziale decisivo di 37-17. Anthony Edwards firma 28 punti ed è il migliore per i padroni di casa, mentre a Memphis non bastano i 36 punti di Jaren Jackson Jr.

La prima partita, dopo l’ufficialità della trade che ha portato all’addio di Pascal Siakam, non è fortunata per i Toronto Raptors, che cedono in casa 116-110 ai Chicago Bulls, trascinati dalla doppia doppia di Nikola Vucevic (24 punti e 14 rimbalzi) e dai 24 punti di DeMar DeRozan. Ai canadesi non è bastato uno Scottie Barnes da 31 punti, con i Raptors che attualmente sarebbero fuori anche dalle posizioni per il Play-In.

La squadra coinvolta nella trade di Siakam sono gli Indiana Pacers, che non hanno, però, schierato il nuovo arrivato nella vittoria esterna contro i Sacramento Kings per 126-121. Con ancora assente anche Tyrese Haliburton, i Pacers trovano un successo pesante e lo fanno grazie soprattutto ai 25 punti di Bennedict Mathurin e alla doppia doppia di TJ McConnell (20 punti e 10 assist). Per Sacramento è la quarta sconfitta consecutiva e non basta la solita tripla doppia di Domantas Sabonis (21 punti, 11 rimbalzi e 10 assist).

Concludiamo con il successo dei New York Knicks, che davanti ai propri tifosi superano di misura gli Washington Wizards per 113-109. Strepitosa prestazione di Jalen Brunson, che è l’assoluto dominatore del match con 41 punti, 8 rimbalzi e 8 asssit; mentre per gli ospiti il migliore è stato Jordan Poole con 24 punti.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Foto: LaPresse