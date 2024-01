Rugby, la Benetton Treviso a Newcastle per blindare i playoff di Challenge Cup

Tornano le coppe europee di rugby e domani sera, con fischio d’inizio alle ore 21, la Benetton Treviso scende in campo in Inghilterra contro i Newcastle Falcons per il terzo turno di Challenge Cup. E per i veneti quello di domani è il primo match point per conquistare un posto ai playoff.

La squadra di Marco Bortolami, infatti, è attualmente terza nella pool 2 con una vittoria e una sconfitta, che le valgono 6 punti in classifica. Newcastle, invece, è quinta con un solo punto di bonus ottenuto e due ko subiti. Con una vittoria in Inghilterra i biancoverdi sarebbero quasi certi della conquista dei quarti di finale, che diverrebbe sicura in caso di sconfitta o pareggio del Perpignan (ultimo con 0 punti) in casa degli Ospreys. Se Perpignan vincesse bisognerebbe guardare alla situazione bonus.

“Sarà una gara molto dura, contro una squadra che gioca in Premiership. Una squadra molto fisica e anche molto veloce, tipico delle formazioni inglesi. Noi ci stiamo preparando molto bene su questo aspetto. Sappiamo che sarà una battaglia. Hanno un pacchetto degli avanti molto pericoloso e molto forte. Sono molto bravi sui turnover e sul giocare le palle sporche a terra. Hanno inoltre dei trequarti di qualità molto veloci. Quindi sarà importante per noi rimanere in partita per tutti gli 80 minuti” le parole di Niccolò Cannone alla vigilia del match.

A estremo conferma per Rhyno Smith. I lati del triangolo allargato saranno riempiti ancora a destra da Ignacio Mendy e a sinistra da Onisi Ratave. Al centro la coppia formata da Ignacio Brex e Tommaso Menoncello. In mediana torna dal primo minuto a gestire la mischia Andy Uren, supportato all’apertura da Tomas Albornoz.

Nella mischia biancoverde in prima linea i piloni saranno a sinistra Thomas Gallo e a destra Giosué Zilocchi. A tallonare ancora dal primo minuto Gianmarco Lucchesi. In seconda linea conferma e spazio al duo innalzato da Niccolò Cannone e il capitano Eli Snyman. In terza linea Sebastian Negri torna ad agire da flanker, con Manuel Zuliani al rientro dall’infortunio a numero 7. Terza linea centro sarà Lorenzo Cannone.

Foto: Alfio Guarise/IPA Sport

