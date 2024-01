Hockey prato, qualificazioni olimpiche 2024: orari delle partite dell’Italia, dove vederle in tv e streaming

L’Italia dell’hockey su prato femminile si appresta a disputare a Ranchi (India), dal 13 al 19 gennaio, il torneo di qualificazione olimpica che vede la partecipazione di otto squadre, con tre carte olimpiche in palio per i Giochi di Parigi 2024.

Al torneo prenderanno parte Germania, India, Nuova Zelanda, Giappone, Cile, Stati Uniti, Repubblica Ceca ed Italia. Le azzurre sono inserite nel Girone B con Nuova Zelanda, Stati Uniti e India, ed al termine della fase a gironi le ultime due parteciperanno ad una mini pool per determinare i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto.

Le prime due classificate dei due gironi si giocheranno la qualificazione a Parigi 2024, con le semifinali in programma giovedì 18 gennaio: chi vince va alle Olimpiadi. La finale per il terzo posto, che si giocherà alle ore 12:00 italiane di venerdì 19, assegnerà invece la terza ed ultima carta olimpica.

Le partite dell’Italia nel Preolimpico di hockey su prato femminile non verranno trasmesse in diretta tv, mentre la diretta streaming verrà assicurata in abbonamento su watch.hockey. Di seguito il calendario completo delle partite dell’Italia nel Preolimpico di hockey su prato femminile .

CALENDARIO ITALIA PREOLIMPICO HOCKEY PRATO DONNE

Sabato 13 gennaio, ore 12:30: Italia-Nuova Zelanda

Domenica 14 gennaio, ore 12:30: Italia-Stati Uniti

Martedì 16 gennaio, ore 15:00: India-Italia

PROGRAMMA ITALIA PREOLIMPICO HOCKEY PRATO DONNE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: in abbonamento su watch.hockey.

Foto: FIH

