Calcio femminile: Roma e Juventus ospitano il Pomigliano e il Milan nella 12ma giornata di Serie A

Dopo la pausa invernale, e in seguito alla Supercoppa Italiana che si è svolta domenica scorsa, tornerà in questo fine settimana la Serie A femminile 2023-2024 con la 12ma giornata. Il programma di questo weekend prevede, come al solito, cinque partite, con la prima che sarà sabato alle 12:30 e l’ultimo domenica alle 15:00. Andiamo a scoprire di più su queste sfide.

Si comincerà sabato alle 12.30 con Napoli-Fiorentina, un match che sembra essere già scritto in favore della Viola. La squadra di Sebastian De La Fuente, attualmente terza in classifica con 25 punti, può infatti contare su un’enorme quantità di talento in più rispetto alla compagine partenopea (che in questo momento è ultima con soltanto 2 punti) e non dovrebbe avere grossi problemi a portare a casa i tre punti.

Alle 16:15 di sabato ci sarà invece spazio per Juventus-Milan. Qui le bianconere, momentaneamente seconde in campionato con 27 punti e reduci dal trionfo in Supercoppa (vittoria contro la Roma per 2-1), partiranno ovviamente favorite, ma attenzione alle rossonere, che proveranno in tutti i modi a compiere l’impresa per dare una piccola svolta a una stagione fin qui molto deludente. Sempre di sabato, ma alle 18:00, scenderà poi in campo la Roma, che da capolista (undici vittorie in undici partite) affronterà Pomigliano con l’obiettivo di tornare a vincere dopo la cocente sconfitta in Supercoppa.

Passando a domenica, alle 12:30 ci sarà interessante incontro tra Inter e Sassuolo. Per questo match le nerazzurre, attualmente quarte con 17 punti, sembrano avere qualcosa in più in termini di qualità della rosa, ma occhio alle neroverdi, che andranno a caccia del colpaccio per avvicinarsi alla prima parte della classifica (in questo momento il Sassuolo è sesto, a -4 dalla quinta posizione attualmente occupata dal Como). Infine, a chiudere il programma della 12ma giornata ci sarà la sfida tra Como e Sampdoria, in programma sempre domenica, ma alle 15:00. Qui da una parte ci sarà la squadra rivelazione del campionato, ossia il Como, e dall’altra la compagine che prima della sosta invernale è riuscita nell’impresa di battere la Juventus, ovvero la Samp (che è momentaneamente settima in classifica a quota 11). Sarà dunque una sfida tutta da vivere.

Foto: LaPresse

