Rugby 7 maschile, a Perth nelle SVNS vince ancora l’Argentina

Si è disputata questo weekend la tappa di Perth delle HSBC Svns, il tour mondiale di rugby a sette. E in campo maschile le sorprese arrivano fin dalla prima fase, con una delle favorite al titolo, la Nuova Zelanda, che viene eliminata fin da subito. Ma ecco come è andata.

Come detto, nella fase a gironi la notizia è l’eliminazione degli All Blacks 7s, che chiudono la pool C con una sola vittoria e sono preceduti da Fiji e Francia e non riescono neanche a qualificarsi come migliore terze. Nella pool A, invece, primi due posti che rispettano le previsioni, con Argentina e Sudafrica che passano senza problemi, mentre la Spagna terza strappa il pass per i quarti. Nella pool B, infine, percorso netto degli USA, che precedono Irlanda e Australia, con i padroni di casa che rischiano ma si qualificano.

Le sorprese si confermano anche nei quarti di finale, con il Sudafrica che cede 14-12 contro le Fiji, in quello che era uno scontro diretto tra due delle squadre più in forma della stagione. L’Irlanda ha poi la meglio sulla Francia per 21-14, mentre l’Argentina si conferma al top e liquida 28-17 la Spagna. Vittoria per i padroni di casa dell’Australia che fermano, così, la corsa degli USA con un netto 31-7.

Le semifinali vedono, dunque, di fronte Irlanda-Argentina e Fiji-Australia. E sono due sfide che vengono decise senza grandi problemi, con l’Argentina che raggiunge la sua terza finale su tre tappe battendo l’Irlanda 24-5, mentre l’Australia stacca il ticket per la finale superando le Fiji 22-7. E l’Argentina si conferma la squadra da battere anche in finale, dove ha la meglio sui padroni di casa argentini per 31-5.

Foto: World Rugby – Paul Kane/Getty Images