Roma-Juventus oggi in tv, Supercoppa Italiana calcio femminile: orario, programma in chiaro, streaming

Oggi, domenica 7 gennaio (ore 15.15 e diretta tv su Rai 2 HD), allo Stadio Giovanni Zini di Cremona andrà in scena la Supercoppa Italiana di calcio femminile. Si affronteranno per la prima competizione nazionale del 2024 la Roma e la Juventus, che ormai da anni stanno caratterizzando la realtà nostrana del “Pallone in rosa”. Una grande Classica che promette spettacolo e le emozioni non mancheranno di certo.

Si prevede un confronto molto equilibrato tra due squadre che praticano un calcio diverso: da un lato le qualità tecniche della formazione allenata da Alessandro Spugna che privilegiano il fraseggio e la costruzione della manovra attraverso imbucate; dall’altro una filosofia più pratica che premia la verticalizzazione rapida.

Giallorosse che in campionato hanno fatto valere la loro superiorità, avendo un percorso senza incertezze, mentre le bianconere non sono state altrettanto performanti. In questo caso, però, parliamo di una partita secca dove può accadere di tutto e, a livello di individualità, la Juve non ha nulla da invidiare alla squadra capitolina.

La Supercoppa Italiana di calcio femminile tra Roma e Juventus, prevista a partire dalle 15.15 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SUPERCOPPA ITALIANA CALCIO FEMMINILE OGGI

Domenica 7 gennaio

15.15 Roma vs Juventus allo Stadio Giovanni Zini di Cremona – Diretta tv su Rai 2 HD.

ROMA-JUVENTUS SUPERCOPPA ITALIANA CALCIO FEMMINILE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: RaiPlay, DAZN

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LiveMedia/Cinzia Camela

