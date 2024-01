Quando riparte la Coppa del Mondo di sci di fondo dopo il Tour de Ski: settimana di pausa, il calendario delle prossime gare a Oberhof

Ripartirà da Oberhof, in Germania, la Coppa del Mondo di sci di fondo per la stagione 2023-2024. Ma non subito: dopo il Tour de Ski, infatti, c’è una settimana di intervallo, al fine di consentire a molti di recuperare le forze dopo la grande fatica compiuta tra Italia e Svizzera.

In terra tedesca, dunque, si ripartirà con una sprint a tecnica classica, seguita dalle due 20 km con partenza di massa del sabato e dalla seconda coppia di staffette 4×7,5 della stagione, sempre con il format da due frazioni a tecnica classica e due a tecnica libera. Di qui in avanti le vere settimane di pausa saranno solo due, per consentire la trasferta nell’America del Nord e per fare successivamente ritorno in Europa: il tutto nelle settimane di apertura e chiusura di febbraio.

Le gare di Coppa del Mondo di Oberhof, in Germania, si disputeranno da venerdì 19 a domenica 21 gennaio. Saranno visibili in diretta tv sui canali di Eurosport, con programmazione da definire, e in diretta streaming su eurosport.it, discovery+, SkyGo e DAZN. La programmazione Rai è da definire. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO 2023-2024 OBERHOF

Venerdì 19 gennaio

Ore 12:50 Qualificazioni sprint tc

Ore 15:20 Fasi finali sprint tc

Sabato 20 gennaio

Ore 10:25 20 km Mass Start tc maschile

Ore 13:30 20 km Mass Start tc femminile

Domenica 21 gennaio

Ore 10:50 Staffetta 4×7,5 km femminile

Ore 13:10 Staffetta 4×7,5 km maschile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2023-2024 OBERHOF: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Eurosport

Diretta streaming: Eurosport.it, discovery+, SkyGo, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

