Quando gioca Zeppieri contro Norrie agli Australian Open: orario, programma, tv, streaming

Domani, giovedì 18 gennaio, Giulio Zeppieri sarà sul campo della 1573 Arena e affronterà il britannico Cameron Norrie (testa di serie n.18) per il secondo turno degli Australian Open 2024. Il giocatore di Latina, per la prima volta nel main draw dello Slam oceanico, ha voglia di dar seguito all’avventura e la sfida contro il tennista del Regno Unito si presenta interessante.

Una sfida tra due giocatori mancini, ma con caratteristiche diverse: Norrie più convincente lungo la diagonale di rovescio, mentre Zeppieri migliori lungo quella del dritto. L’allievo di Max Sartori si è guadagnato questa partita, grazie al successo molto convincente contro il serbo Dusan Lajovic. Mettendo in mostra un tennis molto aggressivo, il nostro portacoli ha messo in mostra una grande velocità di braccio.

Allo stesso modo, il britannico ha vinto agevolmente contro il peruviano Juan Pablo Varillas e sembra in buona condizione. Un solo precedente tra i due, ma particolarmente datato. Si parla delle qualificazioni a Roma nel 2020, quando Zeppieri si impose in maniera chiara. Si giocava però sulla terra e il livello del giocatore di Sua Maestà decisamente diverso.

La partita tra Giulio Zeppieri e Cameron Norrie, secondo turno degli Australian Open 2024, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD); in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ZEPPIERI-NORRIE AUSTRALIAN OPEN 2024

Giovedì 18 gennaio

1573 Arena – Dalle ore 01.00 italiane

1° incontro [Q] G. Zeppieri (ITA) vs [19] C. Norrie

ZEPPIERI-NORRIE AUSTRALIAN OPEN 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: IPA Sport

