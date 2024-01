PIETRO SIGHEL REGALE! Secondo oro agli Europei di short track: arriva il bis nei 500 metri!

E sono tre. Terzo oro per l’Italia in questa seconda giornata degli Europei 2024 di short track a Danzica (Polonia). Sull’anello di ghiaccio dell’Hala Olivia, il Bel Paese ha concluso il day-2 con un bilancio da sogno: 3 ori e 1 argento. Pietro Sighel è stato il mattatore. Dopo il sigillo posto nei 1500 metri, il 24enne trentino ha concesso il bis nei 500, distanza nella quale vinse il titolo mondiale l’anno scorso a Seul (Corea del Sud) e conquistò il metallo pregiato nella competizione continentale sempre a Danzica.

Nella Finale A Sighel era accreditato del quarto tempo e quindi il via non era dei più agevoli. Con scaltrezza, il pattinatore nostrano si è portato in scia all’olandese Teun Boer e al franco-polacco Diane Sellier, mettendosi in scia per un po’ prima di sferrare il suo attacco.

Un’azione chirurgica quella del nostro portacolori, dotato di uno spunto in uscita dalle curve nettamente superiore alla concorrenza. Avversari sverniciati, un po’ come il Valentino Rossi dei bei tempi in MotoGP. In questo modo, il nativo di Trento ha realizzato un altro piccolo capolavoro, alzando il dito in segno di superiorità.

Per l’atleta tricolore il crono di 41.428 a precedere Boer (41.512) e il belga Stijn Desmet (41.623). Sighel ha ottenuto il terzo oro in carriera agli Europei ed è un bel segnale in vista di quel che sarà. Per la cronaca, squalificato Thomas Nadalini nella Finale B.

