Pattinaggio artistico: Kevin Aymoz termina la stagione in anticipo. Momento delicato per il francese

Un demone interiore sta attanagliando Kevin Aymoz. Il francese, punta di diamante della Nazionale italiana di pattinaggio di figura, ha chiuso la stagione in anticipo dopo la disastrosa prestazione dei Campionati Europei 2024, dove non ha passato il taglio piazzandosi al penultimo posto nello short program. Il transalpino mancherà dunque l’appuntamento più importante dell’anno: i Campionati Mondiali, pianificati nella seconda metà di marzo.

Le condizioni di Kevin avevano già destato non poche preoccupazioni in occasione dei Campionati Nazionali, dove non è andato oltre la settima piazza. Pochi giorni dopo la deludente rassegna continentale, il pattinatore ha pubblicato sui social un lungo messaggio, facendo intuire di stare lottando con una condizione psicofisica non semplice da gestire.

“Vivere con la sensazione di non essere mai all’altezza delle mie aspettative, di non essere mai abbastanza bravo, di non fare mai abbastanza – ha scritto Aymoz – La paura di fallire e di sognare troppo in grande. Imparare ad ascoltarsi e a concedersi il tempo necessario per curare le proprie ferite. Non voglio dimenticare queste cicatrici. Voglio poterle guardare senza vergognarmi. Crescere, superare me stesso, amare, andare avanti. Questo è quello che lo sport mi ha insegnato fin da quando ero molto giovane e a volte tendo a dimenticarlo con il passare del tempo. Poter guardare indietro, custodire ciò che ho realizzato, apprezzare il momento presente e guardare al futuro. Non è la fine di qualcosa ma semplicemente l’inizio di qualcosa di ancora più bello. Non voglio vergognarmi mai più di essere me stesso“.

Poche ore fa invece la Federazione Francese ha annunciato ufficialmente la cancellazione di Aymoz dalla lista dei partecipanti dei Mondiali, supportandolo in un percorso in ottica Milano-Cortina 2026.

“La Direzione Tecnica della Federazione Francese degli Sport del Ghiaccio (FFSG) annuncia ufficialmente il ritiro di Kevin Aymoz dalle competizioni per il resto della stagione in corso, sottolineando la priorità data al benessere dei pattinatori della nazionale francese. Questa decisione fa parte dello sforzo di dedicare il tempo necessario alla ricostruzione di solide basi per i prossimi grandi eventi delle prossime due stagioni, tra cui la qualificazione olimpica e i Giochi Olimpici”.

