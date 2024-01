“Saranno Campioni”: Fabiana Carpella, l’astro nascente del biathlon azzurro

Dopo aver conosciuto Astrid Plosch alcune settimane or sono, oggi racconteremo di un’altra talentuosa atleta del biathlon tricolore, che si sta ritagliando sempre più uno spazio importante nelle Nazionali azzurre della disciplina: stiamo parlando di Fabiana Carpella.

Fabiana Carpella è nata il 28 marzo 2004: trentina della Val di Fiemme, è tesserata per le Fiamme Oro. Fa parte, da qualche stagione, della Nazionale junior, nella quale si sta alternando tra le due competizioni di IBU Junior Cup (il circuito internazionale riservato agli Under 21) ed IBU Cup (il secondo circuito senior per importanza).

La Nazionale di IBU Junior Cup è affidata agli allenatori Samantha Plafoni, Aline Noro e Pietro Dutto, mentre Daniele Piller Roner, Edoardo Mezzaro e Riccardo Romani sono gli allenatori del circuito superiore, tutti agli ordini di Fabrizio Curtaz.

I primi risultati agonistici di un certo spessore per la fiemmese sono arrivati nella stagione 2020-2021, con il primo posto nella graduatoria finale di Coppa Italia della categoria Aspiranti. Nel 2021-2022, i migliori risultati internazionali sono maturati in staffetta, con la splendida medaglia d’oro nella 3×6 km ai Mondiali giovani di Soldier Hollow (Ilaria e Sara Scattolo le altre componenti del terzetto).

Inoltre, è arrivato un sesto posto nella staffetta mista (assieme a Sara Scattolo, Mattia Piler Hoffer e Christoph Pircher) agli EYOF 2022 di Vuokatti (Finlandia). Nel 2022-2023 sono arrivate altre stupende performance, con la conquista della medaglia d’oro nella staffetta mista (assieme a Fabio Piller Cottrer, Sara Scattolo e Nicolò Betemps), agli Europei junior a Madona, in Lettonia.

E, come ciliegina sulla torta, ai Mondiali youth/junior di Shchuchinsk (Kazakistan) dello scorso marzo, Carpella ha ottenuto un meraviglioso argento con la staffetta femminile (Astrid Plosch e Carlotta Gautero le altre componenti del terzetto), alle spalle della Germania, a 1:46.5, ma precedendo la Norvegia di ben 2:05.6.

Il 2023-2024 è iniziato nel migliore dei modi per la 19enne, con l’esordio pochi giorni fa (in Val Ridanna) in IBU Cup, classificandosi 48ma nella sprint. Nel circuito junior spiccano finora un terzo ed un quarto posto (sempre in Val Ridanna) nelle sprint, oltre ad un terzo posto con la staffetta mista.

Le sue percentuali al poligono (fino a questo momento della stagione), sono dell’87% nel tiro a terra, mentre nel tiro in piedi scende fino al 73%. Nel ranking di IBU Junior Cup si trova attualmente all’ottavo posto con 150 punti. Gli aspetti da migliorare per Fabiana sono sicuramente il tiro in piedi e lo sci di fondo, per stare al passo con le migliori atlete del circuito.

LE PUNTATE PRECEDENTI DI ‘SARANNO CAMPIONI’

Maurizio Contino

Foto: FISI / Pentaphoto