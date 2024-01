Pallanuoto, i convocati dell’Italia per i Mondiali di Doha: una sola variazione rispetto al gruppo giunto terzo agli Europei

L’Italia della pallanuoto darà l’assalto all’ultima competizione che mette in palio pass olimpici, i Mondiali 2024 di Doha, in Qatar (5-17 febbraio), con 14 dei 15 atleti che hanno conquistato la medaglia di bronzo agli Europei di Zagabria.

L’unica variazione apportata dal CT Sandro Campagna all’elenco dei convocati, infatti, riguarda l’ingresso di Matteo Iocchi Gratta, che sostituisce Vincenzo Dolce. Il Settebello è inserito nel Gruppo D con Ungheria, Romania e Kazakistan.

Ai Mondiali verranno messi in palio gli ultimi quattro pass per le Olimpiadi di Parigi 2024: al momento, infatti, sono otto i Paesi già qualificati, ovvero Francia, Ungheria, Grecia, Giappone, Stati Uniti, Sudafrica, Australia e Spagna.

Tutte le selezioni appena citate saranno presenti ai Mondiali di Doha: in Qatar saranno dunque otto le Nazionali in corsa per i quattro pass a disposizione, ovvero Italia, Croazia, Serbia, Cina, Kazakistan, Brasile, Montenegro e Romania.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Vincenzo Renzuto Iodice, Luca Damonte, Edoardo Di Somma, Luca Marziali, Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta, Nicholas Presciutti, Alessandro Velotto, Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

Mondiali Doha (Qatar), 5-17 febbraio 2024

Girone D: Kazakistan, Romania, Italia, Ungheria.

Lunedì 5 febbraio

17.00 Italia-Kazakistan

Mercoledì 7 febbraio

14.00 Ungheria-Italia

Venerdì 9 febbraio

11.30 Romania-Italia

Foto: Francesco Pasquale Mesiano / DBM