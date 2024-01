Pallanuoto femminile, il tabellone degli Europei 2024: gli accoppiamenti fino alla finale

Un tabellone decisamente in salita quello della Nazionale italiana di pallanuoto femminile agli Europei 2024 di Eindhoven (Olanda). La netta sconfitta del Setterosa per 14-8 di oggi contro le vice-campionesse del mondo della Spagna complica maledettamente le cose alle ragazze allenate da Carlo Silipo. Al di là della prestazione non esaltante nel confronto diretto per il primato del Gruppo B, è quel che attende le azzurre a preoccupare.

Come è noto, la rassegna continentale mette in palio un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Allo stato attuale delle cose sono già con il biglietto per i Giochi la squadra del Paese ospitante, la Francia, l’Olanda e le iberiche, in quanto finaliste agli ultimi Mondiali di Fukuoka (Giappone). Pertanto la squadra di Silipo dovrà terminare il torneo davanti a Ungheria e Grecia, sulla carta le rivali più qualificate, per ottenere la qualificazione. Una considerazione frutto anche dell’assenza della Russia per le note vicende.

Ebbene, martedì 9 gennaio le azzurre se la vedranno con la vincente del playoff tra l’Ungheria e la Repubblica Ceca, previsto domani. Salvo sorprese, le magiare si imporranno contro le ceche e saranno le prossime avversarie delle nostre portacolori.

Considerati gli incroci, nel caso in cui ci fosse il successo contro la formazione ungherese, in semifinale ci sarebbero salvo cataclismi le padrone di casa dei Paesi Bassi, detentrici del titolo mondiale, che si imposero 9-8 nella semifinale della rassegna iridata contro la compagine di Silipo. Il raggiungimento della Finale si tradurrebbe in qualificazione per i Giochi solo se la rivale dovesse essere la Spagna.

E’ ragionevole pensare, infatti, che la potenziale semifinale nell’altra parte del tabellone sia tra le iberiche e la Grecia. Nel caso in cui le elleniche dovessero prevalere nel confronto con le Furie Rosse, l’Italia necessariamente dovrà battere la compagine greca per essere a Parigi. Vi potrebbe anche essere l’eventualità che Italia e Grecia, entrambe sconfitte in semifinale, si affrontino nella Finale per il bronzo e con in palio sempre la qualificazione alle Olimpiadi.

TABELLONE EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE 2024

Lunedì 8 gennaio

Semifinali 13° posto

12.00 (25) Slovacchia-Turchia

13.30 (26) Bulgaria-Romania

Ottavi di finale

16.00 (27) Croazia-Serbia

17.30 (28) Israele-Gran Bretagna

19.00 (29) Francia-Germania

20.30 (30) Ungheria-Repubblica Ceca

Martedì 9 gennaio

Finale 15° posto

09.00 (31) Perdente gara 25-Perdente gara 26

Finale 13° posto

10.30 (32) Vincente gara 25-Vincente gara 26

Semifinali 9° posto

12.00 (33) Perdente gara 27-Perdente gara 29

13.30 (34) Perdente gara 28-Perdente gara 30

Quarti di finale

16.00 (35) Spagna-Vincente gara 27

17.30 (36) Paesi Bassi-Vincente gara 28

19.00 (37) Grecia-Vincente gara 29

20.30 (38) Italia-Vincente gara 30

Giovedì 11 gennaio

Finale 11° posto

12.00 (39) Perdente gara 33-Perdente gara 34

Finale 9° posto

13.30 (40) Vincente gara 33-Vincente gara 34

Semifinali 5° posto

16.00 (41) Perdente gara 35-Perdente gara 37

17.30 (42) Perdente gara 36-Perdente gara 38

Semifinali 1° posto

19.00 (43) Vincente gara 35-Vincente gara 37

20.30 (44) Vincente gara 36-Vincente gara 38

Sabato 13 gennaio

Finale 7° posto

16.00 (45) Perdente gara 41-Perdente gara 42

Finale 5° posto

17.30 (46) Vincente gara 41-Vincente gara 42

Finale 3° posto

19.00 (47) Perdente gara 43-Perdente gara 44

Finale 1° posto

20.30 (48) Vincente gara 43-Vincente gara 44

Foto: Andrea Masini/DBM

