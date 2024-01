Pallanuoto femminile, definite le ultime qualificate ai Mondiali di Doha: Gran Bretagna nel girone del Setterosa

Gli Europei di pallanuoto femminile, oltre ad aver sancito la qualificazione della Grecia alle Olimpiadi di Parigi 2024, hanno anche determinato le ultime tre qualificate agli imminenti Mondiali di Doha (4-16 febbraio per le donne).

A staccare il biglietto per il Qatar sono state la Grecia, terza, la Francia, sesta, e la Gran Bretagna, settima. Possono così essere sostituite le tre incognite inserite in sede di sorteggio dei gironi iridati: Grecia e Francia finiscono nel Girone B con Spagna e Cina, la Gran Bretagna termina nel Girone D con Italia, Sudafrica e Canada.

Nel torneo iridato saranno in palio gli ultimi due pass per le Olimpiadi di Parigi 2024: al momento, infatti, sono otto i Paesi già qualificati, ovvero Francia, Paesi Bassi, Spagna, Australia, Cina, Stati Uniti, Sudafrica e Grecia.

Tutte le selezioni appena citate saranno presenti ai Mondiali di Doha: in Qatar saranno dunque otto le Nazionali in corsa per i due pass a disposizione, ovvero Italia, Ungheria, Kazakistan, Singapore, Canada, Brasile, Nuova Zelanda e Gran Bretagna.

GIRONI MONDIALI PALLANUOTO FEMMINILE 2024

Mondiali Doha (Qatar), 4-16 febbraio 2024

Girone A: Brasile, Stati Uniti, Kazakistan, Paesi Bassi.

Girone B: Spagna, Grecia, Cina, Francia.

Girone C: Singapore, Ungheria, Australia, Nuova Zelanda.

Girone D: Italia, Sudafrica, Gran Bretagna, Canada.

In grassetto le squadre che saranno in lotta ai Mondiali per i due pass olimpici.

Foto: Andrea Masini/DBM

