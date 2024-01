Pallanuoto, Europei 2024: il Settebello esordisce con la Georgia dei naturalizzati

Inizia il cammino del Settebello agli Europei di pallanuoto 2024. Si parte da Zagabria con la manifestazione continentale che si snoda tra la capitale croata e Dubrovnik. Nel primo match del Gruppo B gli azzurri guidati da Sandro Campagna se la vedranno con la compagine meno impegnativa del girone, la Georgia.

A specificarlo è lo stesso commissario tecnico azzurro alla vigilia: “La prima partita con la Georgia è, sulla carta, quella più abbordabile, visto che poi nel girone giocheremo con i campioni e i vicecampioni del mondo. Dovremo affrontare questa partita con la giusta concentrazione per entrare nel ritmo partita dell’Europeo”.

Squadra in crescita comunque quella georgiana, che si è ben disimpegnata nella World Cup della scorsa stagione (addirittura battuta la Serbia ai rigori). Sul livello tecnico Campagna spiega: “Una squadra da non sottovalutare, composta da tanti giocatori che disputano la Champions con la Dinamo Tbilisi e altri che giocano all’estero, a cominciare dal centroboa Bitadze che gioca con l’Ortigia. Ha una coppia di centri molto forte, insieme al montenegrino naturalizzato Pjesivac”.

In casa azzurra fondamentale partire forte, anche se i precedenti parlano chiaro, con tutte nette vittorie per la formazione tricolore. Importante anche la differenza reti in un eventuale arrivo a pari punti con Grecia o Ungheria.

Foto: Lapresse

