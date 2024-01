Pallanuoto, Campagna cauto: “Con l’Ungheria non eravamo noi. Ora la Spagna: è una signora squadra”

A Zagabria, in Croazia, l’Italia parte con una vittoria netta nella seconda fase ad eliminazione diretta degli Europei 2024 di pallanuoto maschile: il Settebello sconfigge il Montenegro nei quarti di finale della manifestazione continentale e guadagna il passaggio al penultimo atto, dove affronterà la Spagna domenica 14 alle ore 16.30, dopo l’inversione delle semifinali chiesta per motivi televisivi dalla Croazia.

Il CT del Settebello, Alessandro Campagna commenta così il successo maturato questa sera: “E’ stata una partita molto bella, soprattutto difensivamente. Nel secondo e terzo tempo siamo stati in grado di alzare il ritmo del gioco, andando in contropiede e facendo dei gol meravigliosi. Quando facciamo questo tipo di pallanuoto possiamo mettere in crisi chiunque, quindi è stata veramente una gran bella partita, giocata con la testa dai giocatori, ai quali vanno i miei complimenti“.

Prosegue il tecnico azzurro, presentando la semifinale con gli iberici: “La Spagna gioca benissimo, ha grandi giocatori, però anche noi siamo una squadra molto forte. Sarà una partita molto equilibrata. Quello che mi è piaciuto di più oggi è che non ci siamo disuniti sul 4-3 per loro, abbiamo mantenuto la calma e siamo riusciti ad imporre il nostro gioco, fatto di difesa e contrattacco“.

L’analisi del portiere e co-capitano azzurro, Marco Del Lungo: “Ottima partita e grande reazione nelle difficoltà. All’inizio ci hanno fatto soffrire con l’uomo in più, poi col passare dei minuti gli abbiamo preso tempi e misure. Quando abbiamo raggiunto l’equilibrio in difesa ci siamo sciolti ed abbiamo giocato molto bene, da squadra compatta e consapevole dei propri mezzi“.

La disamina del capitano del Settebello, Francesco Di Fulvio: “Siamo entrati in acqua molto bene, abbiamo subito qualche gol evitabile con l’uomo in meno, ma poi siamo stati bravi anche in fase difensiva. Ora andiamo a giocarci la semifinale con la Spagna in una partita che per noi è quasi un derby, una partita bellissima che tutti vorrebbero giocare“.

Foto di Francesco Pasquale Mesiano / DBM

Leggi tutte le notizie di Pallanuoto su OA Sport...