Pallamano, Europei 2024: passerella verso le semifinali per Danimarca e Svezia

Danimarca e Slovenia concludono il ‘Main Round’ e si qualificano per le semifinali degli Europei 2024 dopo aver fatto la differenza nel ‘Gruppo 2’. Le formazioni citate accedono alla parte decisiva della rassegna continentale, la battaglia per l’accesso alla finale si svolgeranno nella giornata di venerdì 26 gennaio.

Andiamo con ordine citando la sconfitta per Danimarca e Svezia, entrambi già presenti nelle semifinali indipendentemente del risultato odierno. I danesi di Nikolaj Jacobsen hanno alzato bandiera bianca per 28 a 25 contro la Slovenia, mentre gli scandinavi hanno perso per 33 a 23 nel derby contro la Norvegia.

Piccola soddisfazione quindi da parte dei norvegesi, attesi protagonisti nel ‘Main Round’. I terzi classificati degli Europei 2020 sono stati eliminati in compagnia di Olanda e Portogallo, squadre che quest’oggi si sono scontrate in un duello che si è concluso sul 33 pari.

L’attenzione si sposta ora sul ‘Gruppo 1’ che domani eleggerà i propri semifinalisti oltre alla Francia che certamente sfiderà la Svezia. La Germania ha virtualmente l’accesso alla parte finale del torneo, un privilegio che dovrà concretizzare senza perdere contro la Croazia.

I RISULTATI DI OGGI (23 GENNAIO)

Olanda – Portogallo 33-33

Slovenia – Danimarca 28-25

Norvegia – Svezia 33-23

Photo LiveMedia/Laurent Lairys