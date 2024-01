Pallamano, Cassano Magnago prende la vetta della Serie A1

Cassano Magnago non sbaglia davanti ai propri tifosi ed agguanta la leadership provvisoria della Serie A1. La compagine lombarda, in campo con una partita da recuperare rispetto alla concorrenza, svetta nei confronti di Starmed-TMS Teramo per 24-16, le ragazze di Marco Affricano agguantano il controllo della regular season dopo la 14a giornata con un punto di margine su Jomi Salerno.

Le campane guardano da spettatrici la concorrenza, le campionesse d’Italia sono rimaste a riposo come prescritto dal calendario. Assenza questo week-end anche per Casalgrande Padana e AC Life Style Erice, squadre che non hanno giocato visto gli impegni delle siciliane in European Cup. La partita si svolgerà il 7 febbraio, mentre il già citato Cassano Magnago sarà in scena contro Erice il 25 gennaio per recuperare la propria partita di scarto nei confronti della concorrenza.

Brixen Südtirol non ha avuto problemi a scavalcare Venplast Dossobuono in casa per 32-23, mentre Cassa Rurale Pontinia ha regolato per 25-18 le atlete del Cellini Padova. Non ci sono state sorprese da parte delle altoatesine e delle laziali, semplicemente superiori alle rivali.

Menzione conclusiva anche per Mezzocorona e Lions Sassari, duello salvezza a tutti gli effetti. Panayotova e Conte hanno trascinato verso il successo le trentine che sul campo di casa hanno rispettato il pronostico della vigilia imponendosi per 30-15.

RISULTATI 14A GIORNATA SERIE A1

Mezzocorona – Lions Sassari 30-15

Cassa Rurale Pontinia – Cellini Padova 25-18

Brixen Südtirol – Venplast Dossobuono 32-23

Cassano Magnago – Starmed-TMS Teramo 24-16

Foto. FIGH-