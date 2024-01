Pagelle sci alpino slalom Kranjska Gora: Shiffrin sbaglia e Vlhova non si fa scappare l’occasione. Disastro Italia

Mikaela Shiffrin sbaglia già nella prima manche dello slalom di Kranjska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024 e Petra Vlhova ne ha subito approfittato, centrando una vittoria meritata. Bene Lena Duerr e AJ Hurt, malissimo le italiane. Andiamo, quindi, a consegnare le pagelle della gara odierna sulla Podkoren.

LE PAGELLE DELLO SLALOM DI KRANJSKA GORA

PETRA VLHOVA 10: una domenica perfetta per la slovacca! L’inforcata di Shiffrin le getta sulle spalle tutta la pressione. Senza la statunitense la ovvia favorita era lei e lo ha confermato con due manche impeccabili. La più veloce nella prima, accorta nella seconda. Chiude con ampio margine su Lena Duerr e si mette alle spalle un inizio di 2024 con più ombre che luci.

LENA DUERR 8: seconda a metà gara, seconda all’arrivo. La tedesca manca il successo ma centra una seconda posizione importante. Nella seconda manche scende con un vantaggio enorme su AJ Hurt, controlla troppo e quasi si fa beffare, per colpa di una frenata notevole nel muro finale.

AJ HURT 8.5: che rimonta! La giovane statunitense nella seconda manche fa il vuoto e recupera la bellezza di 13 posizioni, fino a chiudere al terzo posto con il primo podio della carriera. Un traguardo non di poco conto, ottenuto con una prestazione maiuscola. Una sciata efficace e veloce. Gli Stati Uniti hanno trovato il dopo-Shiffrin?

CAMILLE RAST 7.5: la giovane elvetica manca il podio per appena 30 centesimi! Ancora una prova di livello assoluto con una seconda manche che l’ha portata a rimontare 7 posizioni. La Svizzera sta scoprendo una grande realtà tra i rapid gates.

LARA COLTURI 7: dopo una prima manche nella quale ha strappato la qualificazione con i denti, l’albanese mette in mostra una seconda discesa di spessore e rimonta fino alla 13ma posizione. Il brutto infortunio di un anno fa ormai è un ricordo.

MIKAELA SHIFFRIN 5: si interrompe il suo dominio tra i rapid gates! La nativa di Vail ha inforcato poco prima del secondo rilevamento cronometrico dopo aver accumulato ben 47 centesimi di ritardo dalla rivale slovacca Petra Vlhova nel tratto iniziale. Mikaela aveva mancato la zona punti solamente in 1 degli ultimi 49 slalom disputati. Quell’unico passaggio a vuoto era arrivato proprio sulla Podkoren di Kranjska Gora il 9 gennaio 2022, inforcando nella seconda manche.

SLALOMISTE ITALIANE 2: un ennesimo disastro. Nessuna qualificata alla seconda manche. La conferma che in questa disciplina siamo davvero in crisi nera. Non ha nemmeno senso analizzare gara per gara o notare come Marta Rossetti stesse centrando comodamente la qualificazione alla seconda manche. Quando al traguardo la migliore è solamente 37ma, c’è poco da dire. Ha davvero senso portare così tante atlete per poi assistere a prestazioni simili?

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...