Ordine d’arrivo sci alpino, risultati superG Altenmarkt 2024: Gut vince, Melesi sorprende, Goggia e Brignone giù dal podio

Lara Gut ha vinto il superG di Altenmarkt, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse svizzera si è imposta sull’esigente pista austriaca con il tempo di 1:14.95, risultando estremamente costante lungo l’intero tracciato e battendo per 25 centesimi la padrona di casa Cornelia Huetter. Ricordiamo che la partenza è stata abbassata al cancelletto di riserva, non si è gareggiato scattando dall’alto come nella prova di due giorni fa.

L’austriaca si è inchinata al cospetto della fuoriclasse elvetica e non è riuscita a bissare il successo di venerdì, ma ha difeso il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. L’altra austriaca Mirjam Puchner, scesa con il pettorale numero 20, ha completato il podio, accusando un ritardo di 0.26 e precedendo di otto centesimi la norvegese Ragnhild Mowinckel e di nove centesimi la svizzera Michelle Gisin. Settima la francese Laura Gauche a 0.40.

Domenica poco brillante per le italiane di punta. Sofia Goggia ha commesso una sbavatura nel terzo settore e si è dovuta accontentare dell’ottavo posto a 48 centesimi dalla vincitrice, dopo che ieri era riuscita a imporsi in discesa libera. Federica Brignone è risultata troppo lenta nel tratto finale e non è andata oltre la dodicesima piazza a 0.65, non riuscendo così a recuperare molti punti sulla statunitense Mikaela Shiffrin (assente) in classifica generale.

Nel compenso è arrivato l’eccellente sesto posto di Roberta Melesi, scesa con il pettorale numero 27. Tra Goggia e Brignone si sono piazzate francese Romane Miradoli, la ceca Ester Ledecka e la statunitense Lauren Macuga. Di seguito l’ordine d’arrivo del superG femminile di Altenmarkt, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino.

ORDINE ARRIVO SUPERG ALTENMARKT

1 14 14 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:14.95 13.06 (25) 20.96 (13) 24.34 (3) 16.59 (5) 2 13 13 HUETTER Cornelia AUT 1:15.20 +0.25 +0.13 (40) -0.25 (4) +0.26 (9) +0.11 (10) 3 20 20 PUCHNER Mirjam AUT 1:15.21 +0.26 -0.31 (3) -0.24 (6) +0.58 (24) +0.23 (17) 4 10 10 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:15.29 +0.34 +0.07 (34) +0.05 (19) +0.08 (5) +0.14 (13) 5 9 9 GISIN Michelle SUI 1:15.30 +0.35 +0.13 (40) +0.39 (45) -0.03 (1) -0.14 (2) 6 27 27 MELESI Roberta ITA 1:15.34 +0.39 -0.27 (4) +0.03 (17) +0.61 (25) +0.02 (7) 7 2 2 GAUCHE Laura FRA 1:15.35 +0.40 +0.10 (37) +0.06 (21) -0.02 (2) +0.26 (19) 8 15 15 GOGGIA Sofia ITA 1:15.43 +0.48 +0.20 (49) -0.12 (7) +0.49 (19) -0.09 (3) 9 16 16 MIRADOLI Romane FRA 1:15.50 +0.55 -0.09 (11) -0.02 (10) +0.43 (17) +0.23 (17) 10 48 48 MACUGA Lauren USA 1:15.53 +0.58 -0.07 (13) +0.24 (35) +0.32 (11) +0.09 (9) 11 29 29 LEDECKA Ester CZE 1:15.58 +0.63 +0.03 (29) -0.07 (8) +0.33 (13) +0.34 (25) 12 7 7 BRIGNONE Federica ITA 1:15.60 +0.65 -0.06 (14) +0.05 (19) (3) +0.66 (38) 13 12 12 SUTER Corinne SUI 1:15.63 +0.68 -0.15 (8) +0.12 (25) +0.42 (16) +0.29 (22) 14 8 8 LIE Kajsa Vickhoff NOR 1:15.64 +0.69 +0.17 (47) +0.19 (31) +0.29 (10) +0.04 (8) 15 17 17 GRITSCH Franziska AUT 1:15.68 +0.73 +0.04 (31) -0.39 (1) +1.31 (41) -0.23 (1) 16 31 31 SUTER Jasmina SUI 1:15.71 +0.76 -0.02 (22) +0.13 (26) +0.53 (21) +0.12 (11) 17 1 1 VENIER Stephanie AUT 1:15.75 +0.80 +0.40 (56) +0.08 (22) +0.13 (8) +0.19 (15) 18 37 37 SCHEYER Christine AUT 1:15.77 +0.82 -0.18 (6) +0.13 (26) +0.41 (15) +0.46 (31) 19 4 4 PIROVANO Laura ITA 1:15.92 +0.97 +0.34 (55) +0.24 (35) +0.11 (7) +0.28 (20) 20 32 32 DURRER Delia SUI 1:16.00 +1.05 -0.33 (1) -0.02 (10) +1.39 (43) +0.01 (6) 21 19 19 ROBINSON Alice NZL 1:16.14 +1.19 +0.13 (40) +0.02 (15) +0.55 (22) +0.49 (33) 22 40 40 CERUTTI Camille FRA 1:16.22 +1.27 -0.03 (20) -0.02 (10) +0.56 (23) +0.76 (41) 23 54 54 HOERNBLAD Lisa SWE 1:16.23 +1.28 +0.02 (27) +0.21 (33) +1.12 (37) -0.07 (4) 24 28 28 NUFER Priska SUI 1:16.26 +1.31 -0.02 (22) +0.32 (43) +0.88 (32) +0.13 (12) 25 30 30 HEIDER Michaela AUT 1:16.27 +1.32 +0.27 (52) +0.21 (33) +0.40 (14) +0.44 (29) 26 11 11 HAEHLEN Joana SUI 1:16.29 +1.34 -0.02 (22) +0.24 (35) +0.67 (27) +0.45 (30) 27 38 38 WECHNER Lena AUT 1:16.31 +1.36 -0.08 (12) +0.31 (42) +0.78 (31) +0.35 (26) 28 41 41 DELAGO Nicol ITA 1:16.41 +1.46 -0.05 (17) -0.06 (9) +1.20 (38) +0.37 (27) 29 33 33 NIEDERWIESER Michelle AUT 1:16.43 +1.48 +0.51 (58) +0.01 (14) +0.74 (28) +0.22 (16) 29 6 6 BASSINO Marta ITA 1:16.43 +1.48 +0.07 (34) +0.61 (52) +0.10 (6) +0.70 (39) 31 23 23 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 1:16.48 +1.53 +0.05 (32) +0.53 (50) +0.52 (20) +0.43 (28) 32 46 46 RUNGGALDIER Teresa ITA 1:16.53 +1.58 +0.01 (26) +0.04 (18) +1.24 (39) +0.29 (22) 33 18 18 RAEDLER Ariane AUT 1:16.56 +1.61 +0.33 (54) -0.25 (4) +0.32 (11) +1.21 (46) 34 26 26 JENAL Stephanie SUI 1:16.58 +1.63 +0.15 (45) +0.19 (31) +1.11 (36) +0.18 (14) 35 24 24 AGER Christina AUT 1:16.64 +1.69 -0.23 (5) +0.70 (53) +0.94 (35) +0.28 (20) 36 34 34 WRIGHT Isabella USA 1:16.68 +1.73 -0.18 (6) -0.38 (2) +1.45 (44) +0.84 (43) 37 42 42 CASHMAN Keely USA 1:16.71 +1.76 +0.16 (46) +0.27 (39) +0.74 (28) +0.59 (37) 37 36 36 CLEMENT Karen FRA 1:16.71 +1.76 -0.05 (17) +0.39 (45) +0.93 (34) +0.49 (33) 39 25 25 AICHER Emma GER 1:16.75 +1.80 +0.10 (37) +0.11 (23) +0.77 (30) +0.82 (42) 40 5 5 WEIDLE Kira GER 1:16.87 +1.92 +0.13 (40) +0.15 (28) +0.64 (26) +1.00 (44) 41 52 52 NOVA Tereza CZE 1:16.95 +2.00 +0.07 (34) +0.34 (44) +1.28 (40) +0.31 (24) 42 43 43 MERRYWEATHER Alice USA 1:16.98 +2.03 -0.04 (19) +0.17 (30) +1.35 (42) +0.55 (35) 43 21 21 STUHEC Ilka SLO 1:17.05 +2.10 +0.24 (50) +0.27 (39) +0.88 (32) +0.71 (40) 44 57 57 BERNARDI Vicky ITA 1:17.58 +2.63 +0.13 (40) +0.46 (49) +1.49 (46) +0.55 (35) 45 35 35 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin GER 1:17.62 +2.67 +0.48 (57) +0.28 (41) +1.45 (44) +0.46 (31) 46 50 50 CAILL Ania Monica ROU 1:19.03 +4.08 +0.18 (48) +1.13 (57) +1.73 (48) +1.04 (45) 3 3 FLURY Jasmine SUI DNF -0.06 (14) +0.02 (15) 22 22 GRENIER Valerie CAN DNF +0.03 (29) -0.30 (3) 39 39 HAASER Ricarda AUT DNF +0.28 (53) +0.54 (51) 44 44 MAIER Sabrina AUT DNF -0.03 (20) +0.24 (35) +0.47 (18) 45 45 MANGAN Tricia USA DNF -0.15 (8) +0.92 (56) 47 47 WILES Jacqueline USA DNF -0.32 (2) +0.11 (23) 49 49 MUZAFERIJA Elvedina BIH DNF +0.02 (27) +0.16 (29) 51 51 DELAGO Nadia ITA DNF -0.06 (14) 53 53 ERRARD Anouck FRA DNF +0.05 (32) +0.41 (48) 55 55 GRAY Cassidy CAN DNF +0.10 (37) +0.88 (54) 56 56 MORENO Cande AND DNF -0.12 (10) +0.40 (47) +1.72 (47) 58 58 SMALL Greta AUS DNF +0.24 (50) +0.90 (55)

Foto: Lapresse

