NBA, risultati della notte (14 gennaio): Utah supera i Lakers, vittorie di Boston e Milwaukee

Sono otto le partite di una notte NBA che conferma l’ottimo momento degli Utah Jazz, arrivati alla loro quinta vittoria consecutiva, l’undicesima nelle ultime tredici partite. L’ultimo successo è quello contro i Los Angeles Lakers, privi dell’infortunato LeBron James (problema alla caviglia), che sono stati battuti 132-125. Grande prova di Lauri Markkanen (29 punti), ma anche di Collin Sexton (27 punti), mentre serata no al tiro per Simone Fontecchio, che resta in quintetto, ma non trova mai la via del canestro (0 punti con 4 assist e 4 rimbalzi). Ai Lakers non bastano i 39 punti di D’Angelo Russell e la tripla doppia di Anthony Davis (15 punti, 15 rimbalzi e 11 assist).

Diciannovesima partita in casa della stagione e diciannovesima vittoria per i Boston Celtics, che continuano nella loro imbattibilità al TD Garden, superando nettamente gli Houston Rockets per 145-113. Padroni di casa trascinati dai 32 punti di Jaylen Brown e dai 27 di Jayson Tatum, mentre per gli ospiti il migliore è Alperen Sengun con 19 punti e 10 rimbalzi.

Gli Oklahoma City Thunder agguantano la vetta della Western Conference (in coabitazione con Minnesota) grazie alla vittoria 112-100 sugli Orlando Magic, che sono ricchi di assenze in questo periodo. Decide come sempre un Shai Gilgeous-Alexander da 36 punti, 7 assist e 6 rimbalzi, mentre ai Magic non basta un bella prova di Paolo Banchero, che mette a referto 20 punti, 9 rimbalzi e 8 assist.

I Milwaukee Bucks espugnano il campo dei Golden State Warriors per 129-118 grazie ad un ultimo quarto in cui segnano addirittura 46 punti. Mattatore della serata ovviamente Giannis Antetokounmpo con 33 punti, ma lasciano il loro contributo anche Khris Middleton (24 punti e 10 assist) e Damian Lillard (27 punti). Steve Kerr fa riposare Steph Curry e ha un’ottima risposta da Jonathan Kuminga (28 punti dalla panchina) e Brandin Podziemski (23 punti e 10 rimbalzi).

La serata da sogno di Jordan Hawkins permette ai New Orleans Pelicans di imporsi 118-108 sui Dallas Mavericks. Il rookie mette a referto il proprio career high con 34 punti, mentre Dallas, priva di Luka Doncic, ha in Kyrie Irving il migliore con 33 punti.

Successo per i New York Knicks, che superano 106-94 i Memphis Grizzlies grazie alle doppie doppie di Julius Randle (24 punti e 11 rimbalzi) ed Isaiah Hartenstein (12 punti e 20 rimbalzi). Con ancora Danilo Gallinari tenuto in panchina, i Washington Wizards battono 127-99 gli Atlanta Hawks (29 punti i Kyle Kuzma). Vincono anche i Chicago Bulls contro i San Antonio Spurs (senza Victor Wembanyama) per 122-116 con un Nikola Vucevic da 24 punti e 16 rimbalzi.

