NBA, i risultati della notte (4 gennaio): sorride Simone Fontecchio con i Jazz, Domantas Sabonis trascina i Kings dopo due overtime con una tripla doppia

Un’altra grande notte quella disputata in NBA, con ben dodici partite andate in scena per la regular season 2023-2024. Non sono mancate come sempre le grandi emozioni: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano con risultati e migliori marcatori.

Affermazione casalinga degli Indiana Pacers (19-14) sui Milwaukee Bucks (24-10) per 142-130 con 31 punti e 12 assist di uno scatenato Tyrese Haliburton – tripla doppia sfiorata da Giannis Antetokoumpo (26 pnti, 11 rimbalzi ed 8 assist) e 23 punti di Damian Lillard tra le fila dei campioni 2021. Successo interno anche per i Cleveland Cavaliers (19-15) sui Washington Wizards (6-27) col punteggio di 140-101: 24 punti di Max Strus e doppia doppia di Jarrett Allen (17 punti e 19 assist), con Kyle Kuzma top scorer degli ospiti con 12 punti – zero minuti per il nostro Danilo Gallinari. Rispettano il fattore campo anche gli Atlanta Hawks (14-19) contro gli Oklahoma City Thunder (23-10) per 141-138 con la doppia doppia di Trae Young (24 punti ed 11 assist) ed i 28 punti di Jalen Johnson, mentre ai Thunder non basta la troipla doppia accarezzata da Shai Gilgeous-Alexander (33 punti, 13 rimbalzi ed 8 assist) ad evitare la sconfitta. Colpo esterno dei New Orleans Pelicans (21-14) sui Minnesota Timberwolves (24-9) col punteggio di 106-117 grazie a 27 punti di Zion Williamson e 24 di CJ McCollum – 35 punti di Ahthony Edwards e 22 di Karl-Anthony Towns per la franchigia prima in classifica ad Ovest.

Vittoria fuori casa anche per i Toronto Raptors (14-20) sui Memphis Grizzlies (11-23) per 111-116: decisivo il secondo quarto da 19-32 che ha di fatto spaccato in due la partita, con Immanuel Quickley autore di 26 punti insieme ai 24 di Pascal Siakam – 28 punti di Ja Morant e 24 di Jaren Jackson Jr. tra i padroni di casa. Non tremano di fronte al pubblico amico gli Houston Rockets (17-15) contro i Brooklyn Nets (15-20) per 112-101 con un terzo parziale da 38-25: Aaron Sengun trascina i compagni con 30 punti al pari di Fred VanVleef con 21 punti e 10 assist, mentre per i Nets 15 punti equamente divisi tra Mikal Bridges e Cameron Johnson. Prova di forza dei Dallas Mavericks (20-15) contro i Portland Trail Blazers (9-24) col punteggio di 126-97: Luka Doncic inarrestabile con 41 punti insieme a Kyrie Irving che mette a referto 29 punti, con Anfernee Simons miglior realizzatore ospite con 15 punti. I New York Knicks (19-15) prevalgono al Madison Square Garden sui Chicago Bulls per 116-100 grazie ad uno strappo nel secondo tempo (35-23 di parziale nella terza frazione): Julius Randle illumina i compagni con 35 punti, con Jalen Brunson autore di una doppia doppia da 31 punti e 13 assist – 28 punti di DeMar DeRozan tra i Bulls.

Serve un overtime agli Utah Jazz (16-19) per piegare la resistenza dei Detroit Pistons (3-31) per 154-148: 31 punti di Lauri Marrkanen e 25 di Collin Sexton tra i padroni di casa, con Simone Fontecchio che parte ancora in quintetto e piazza 16 punti in 35’ sul parquet – 36 punti di Bogdan Boganovic e 31 punti con 13 assist di Cade Cuddingham non bastano ad evitare la sconfitta ai Pistons. Guizzo esterno dei Los Angeles Clippers (21-12) in casa dei Phoenix Suns (18-16) per 122-131: 33 punti di Paul George e 30 di Kawhi Leonard per i californiani, con Devin Booker che mette a referto 35 punti per i padroni di casa. Ci vogliono ben due tempi supplementari ai Sacramento Kings (20-13) per prevalere sugli Orlando Magic (19-15) col punteggio di 138-135: Domantas Sabonis si scatena e piazza una tripla doppia da 22 punti, 23 rimbalzi e 12 assist, con 28 punti e 12 rimbalzi di Keegan Murray – per i Magic 43 punti di un mai domo Paolo Banchero. Nell’ultimo match che chiudeva la notte NBA i Miami Heat (20-14) sorprendono in casa i Los Angeles Lakers (17-18) per 96-110 con 21 punti di Tyler Herro e la doppia doppia di Kevin Love (10 punti e 14 rimbalzi) partendo dalla panchina, con 29 punti e 17 rimbalzi di Anthony Davis e 12 punti di LeBron James tra le fila dei californiani.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks 142-130

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards 140-101

Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder 141-138

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans 106-117

Memphis Grizzlies-Toronto Raptors 111-116

Houston Rockets-Brooklyn Nets 112-101

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers 126-97

New York Knicks-Chicago Bulls 116-100

Utah Jazz-Detroit Pistons 154-148 dTs

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers 122-131

Sacramento Kings-Orlando Magic 138-135 d2Ts

Los Angeles Lakers-Miami Heat 96-110

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Basket su OA Sport...