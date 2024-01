Monobob, Kaysha Love domina a Lillehammer e si avvicina a Lisa Buckwitz in classifica generale

Kaysha Love domina la gara di Lillehammer (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di monobob femminile 2023-2024. Un successo che proietta verso l’alto la statunitense per un titolo che si assegnerà davvero sul filo di lana.

Kaysha Love ha vinto la gara sul budello scandinavo con il tempo complessivo di 1:48.52 (54.12 nella prima manche e 54.40 nella seconda) e 42 centesimi di vantaggio sull’australiana Breeana Walker (54.41 e 54.53), mentre completa il podio la tedesca Lisa Buckwitz a 43 (54.44 e 54.51).

Si ferma in quarta posizione la romena Andreea Grecu con 59 centesimi di distacco (54.45 e 54.66), quinta la canadese Cynthia Appiah a 64 (54.41 e 54.75), mentre è sesta la tedesca Laura Nolte a 69 (54.55 e 54.66).

Settima posizione per la cinese Qing Ying a 76 centesimi (54.56 e 54.72), ottava per la tedesca Maureen Zimmer a 87 (54.50 e 54.89), mentre non va oltre la decima posizione la statunitense Elana Meyers-Taylor a 1.03 (54.67 e 54.88).

A questo punto la classifica generale vede al comando Lisa Buckwitz con 1043 punti contro i 1004 di Kaysha Love e Breeana Walker. Quarta Laura Nolte con 930, quinta Melanie Hasler con 906, sesta Andreea Grecu con 904. In poche parole ci attende un finale di stagione davvero emozionate.

