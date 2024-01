L’UOMO DEL DESTINO! Amedeo Bagnis domina a St. Moritz: l’Italia vince nello skeleton dopo 76 anni!

Amedeo Bagnis ha fatto la storia! Il 24enne nativo di Vercelli, infatti, si è aggiudicato la gara di Sankt Moritz (Svizzera) valevole come quarto appuntamento della Coppa del Mondo di skeleton maschile 2023-2024. Oltre ad aver centrato il primo successo della sua giovane carriera, il nostro alfiere ha conquistato la prima vittoria italiana in Coppa del Mondo.

Una giornata davvero storica per lo sport azzurro. Un trionfo centrato sul budello elvetico di St. Moritz laddove, nei Giochi Olimpici del 1948, il mitologico Nino Bibbia aveva vinto la medaglia d’oro, la prima per i colori italiani nelle Olimpiadi invernali. A 76 anni di distanza quindi è stato Amedeo Bagnis (che, giova ricordarlo, un anno fa su questa pista era stato anche argento iridato) a ritoccare i libri di storia, con una prestazione maiuscola.

Eccellente in entrambe le manche, l’azzurro ha saputo sfruttare la sua potenza sui tratti più veloci della pista svizzera, non sbagliando di un millimetro le curve. Amedeo Bagnis chiude con il tempo complessivo di 2:14.07 (prima manche conclusa in 1:07.00 e seconda in 1:07.07) e un margine amplissimo di 52 centesimi sul tedesco Christopher Grotheer (1:07.56 e 1:07.03), mentre completa il podio il sudcoreano Seunggi Jung (1:07.67 e 1:07.29) a 89.

Quarta posizione per il britannico Matt Weston (1:07.76 e 1:07.29) a 98 centesimi, quinta per il cinese Zheng Yin (1:08.07 e 1:07.39) a 1.39, mentre è ottimo sesto Mattia Gaspari (1:07.91 nella prima manche, 1:07.62 nella seconda) a 1.46, recuperando anche due posizioni. Settimo il tedesco Felix Seibel (1:07.88 e 1:07.66) a 1.47, quindi ottavo il sudcoreano Jisoo Kim (1:07.75 e 1:07.84) a 1.52, mentre è nono il tedesco Axel Jungk (1:07.92 e 1:07.69) a pari merito con il connazionale Felix Keisinger (1:08.06 e 1:07.55) a 1.54 dalla vetta. 11° il cinese Wehnhao Chen a 1.84, davanti al britannico Marcus Wyatt a 1.98, quindi 13° il suo connazionale Craig Thompson a 2.13. Si ferma in 19a posizione, infine, il nostro Manuel Schwaerzer (1:08.47 nella prima manche, 1:08.22 nella seconda) a 2.62.

A questo punto in classifica generale comanda sempre Seunggi Jung con 827 punti con Christopher Grotheer in scia con 819. Terzo Matt Weston a quota 771, mentre è quarto Amedeo Bagnis con 697. Il prossimo appuntamento della Coppa del Mondo di skeleton 2023-2024 si disputerà tra due settimane a Lillehammer (Norvegia) nella giornata di venerdì 26 gennaio.

