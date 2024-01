Lorenzo Sonego trova Alcaraz: “Una sfida di cui ho bisogno. Il precedente non fa testo, anche se ho vinto”

Una vittoria alla Lorenzo Sonego. Il piemontese (n.46 del mondo) ha sconfitto con il punteggio di 4-6 7-6 (8) 6-2 7-6 (4) il britannico Daniel Evans (n.38 ATP) nel primo turno degli Australian Open 2024. Un risultato importante per Sonny, desideroso di iniziare con il piglio giusto quest’annata.

Non è stata una partita semplice perché Evans ha cominciato molto bene e messo in difficoltà l’azzurro, specialmente dal lato del rovescio: “Nel primo set non riuscito a trovare il tempo di risposta. Facevo fatica a impattare correttamente la palla e lui per questo mi ha messo in grande difficoltà, giocando molto bene. E’ stato importante il secondo set, quando nonostante tutti questi problemi sono riuscito a prevalere in quel tie-break“, ha raccontato Lorenzo in conferenza stampa.

Secondo parziale quindi decisivo per far girare la partita: “Ero sotto 0-4 e sono stato bravo a fare le scelte giuste, giocando bene i punti importanti. In questa partita poi il servizio mi ha dato una grande mano, permettendomi di rimanere aggrappato al match nel secondo parziale. Dal terzo è stata un’altra partita, lui ha sbagliato maggiormente e sono stato io ad avere più chance“.

Nel secondo turno, dunque, ci sarà la grande sfida al n.2 del mondo, Carlos Alcaraz. Un precedente c’è e risale a tre anni fa, ovvero al Masters1000 di Cincinnati. Vinse Sonego, ma era un altro Alcaraz: “L’ho affrontato e battuto quando era molto più giovane e con meno esperienza di adesso. Per cui non si può prendere come termine di paragone. Dovrò cercare di essere molto aggressivo, specialmente quando lui servirà e poi essere continuo nei miei turni in battuta. Sono partite di cui ho bisogno perché mi fanno capire a che livello io sia. E poi sono contento anche di giocare alla Rod Laver Arena, visto che è la prima volta“.

In conclusione, un pensiero su quanto sia stata importante la vittoria in Coppa Davis nel percorso: “Sicuramente è stata una grande emozione, che ci ha spinto tutti a iniziare al meglio il 2024, poi chiaramente ognuno di noi ha una sua strada e io voglio continuare a migliorare nel mio gioco“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini

Foto: LaPresse

