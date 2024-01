LIVE Tunisia-Namibia, Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA: debuttano le Aquile di Cartagine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Se i ragazzi di Qaderi (Tunisia) vogliono essere tra i protagonisti di questa manifestazione sarà obbligatorio partire con il piede giusto nel gruppo D. Allo Stadio Amadou Gon Coulibaly la squadra tunisina gode di tutti i favori della vigilia contro la giovane cenerentola del Namibia. Il commissario tecnico Benjamin si affida alla forza di Tjiueza per tentare il colpaccio, ma dall’altra parte ci sono Skhiri, Sliti e compagni (oltre al conosciuto Kechrida in difesa) che godono di un tasso tecnico più elevato. Ma attenzione però, come dimostrato da Capo Verde e Mozambico, il campo è sempre l’ultimo a parlare.

Data: 16/01/2024

Orario: 18.00

Canale TV: Sportitalia

Probabili formazioni

Tunisia (4-3-3): Ben Said; Kechrida, Abdi, Meriah, Talbi; Ben Romdhane, Skhiri, Laidouni; Sliti, Jouini, Achouri

Namibia (4-3-3): Ndisiro; Nyambe, Hanamub, Petrus, Amutenya; Shitembi, Haukongo, Limbondi; Hotto, Tjiueza, Shalulile

