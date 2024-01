Rugby, Viadana fa suo il big match col Petrarca e torna in vetta alla Serie A Elite. Vince anche Colorno

Si sono disputati i due posticipi della decima giornata del massimo campionato italiano di rugby e nel pomeriggio di oggi sono scesi in campo Colorno contro Mogliano e Viadana contro Petrarca Padova, in quello che era il big match di giornata. Ecco come è andata.

Vittoria di misura per Viadana nel big match contro il Petrarca Padova e quattro punti che valgono di nuovo il primo posto, in condivisione con Rovigo. Match equilibratissimo e combattuto, con la meta di Bronzini a sbloccarla, ma a inizio ripresa è quella di Tebaldi a ribaltare il risultato. Decisivo, dunque, il piazzato di Roger al 77’ che fissa il punteggio sul 19-18. Più agile il successo di Colorno, che balza al terzo posto, contro Mogliano, con tre mete nel primo tempo a chiudere il discorso per il successivo 29-12 finale.

Serie A Elite Maschile – X giornata

Lyons Piacenza v Rovigo 18-33

Valorugby Emilia v Fiamme Oro 17-3

Colorno v Mogliano Veneto 29-12

Viadana v Petrarca Padova 19-18

Riposa: Rangers Vicenza

Serie A Elite Maschile – Classifica

Rovigo, Viadana 32; Colorno 29; Petrarca Padova 27; Valorugby Emilia 25; Fiamme Oro 22; Mogliano Veneto 17; Lyons Piacenza 15; Rangers Vicenza* 2

*una partita in meno

Foto: Alfio Guarise – LPS

