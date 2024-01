LIVE Egitto-Repubblica Democratica del Congo, Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori per i Faraoni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Egitto-Repubblica Democratica del Congo, Coppa d'Africa 2024, senza Salah, i faraoni puntano su Marmoush.

Il percosso di Egitto e Congo nella Coppa d’Africa in corso in Costa d’Avorio continua. Le due nazionali si affrontano nel match in programma oggi a San Pedro e valida per gli ottavi di finale.

L’Egitto, che deve rinunciare ancora a Salah per infortunio, inoltre ha chiuso la fase a gruppi con il secondo posto nel girone B, dietro Capo Verde e avanti a Ghana e Mozambico. Tre pareggi per l’Egitto, che non è ancora riuscito a portare a casa la prima vittoria in questa edizione della manifestazione continentale.

Stessi punteggi per il Congo, secondo nel Gruppo F, dietro al fortissimo Marocco. I tre pareggi hanno permesso di raggiungere la fase a eliminazione diretta, superando Zambia e Tanzania.

Data: 28/01/2024

Orario: 21.00

Canale TV: Sportitalia

Probabili formazioni

EGITTO (4-3-3): El-Shenawy; Zizo, Hegazi, Hany, Abdelmonem; Aboul-Fetouh, Fathi, Attia; Mohamed, Ashour, Marmoush.

DR CONGO (4-2-3-1): Mpasi-Nzau; Kalulu, Mbemba, Batubinsika, Masuaku; Pickel, Moutoussaumy; Silas, Kakuta, Wissa; Mayele.

Calcio d'inizio alle ore 21.00.

