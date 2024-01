LIVE Olimpiadi Invernali giovanili 2024, 22 gennaio in DIRETTA: azzurri per stupire nelle combinate di sci alpino

SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK

CALENDARIO COMPLETO OLIMPIADI INVERNALI GIOVANILI 22 GENNAIO

IL MEDAGLIERE DELLE OLIMPIADI INVERNALI GIOVANILI

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale delle Olimpiadi Invernali Giovanili di oggi, lunedì 22 gennaio 2024. Saranno in palio oggi altri 8 titoli. A Gangwon, in Corea del Sud, assegneranno medaglie, con 2 ori ciascuno lo sci alpino, lo speed skating, lo short track, e con 1 oro a testa il bob e lo skeleton.

Saranno in gara gli azzurrini dello sci alpino nella combinata, dello speed skating nei 500 metri, dello short track nei 500 metri, oltre alla squadra mista di curling ed alla squadra femminile di hockey su ghiaccio 3×3. OA Sport vi propone la diretta live testuale delle Olimpiadi Invernali Giovanili: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 22 gennaio 2024, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

Foto: Lapresse