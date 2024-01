LIVE Musetti-Bonzi 7-6 7-6 4-6 6-2, Australian Open 2024 in DIRETTA: l’azzurro passa il turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

04.49 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport.

04.47 Lorenzo Musetti si impone in quattro set in un match da 3 ore e 37 minuti superando 7-6 7-6 4-6 6-2 Benjamin Bonzi avanzando per la prima volta in carriera al secondo turno degli Australian Open, dove il carrarino affronterà uno tra il padrone di casa Duckworth e il francese van Assche.

LORENZO MUSETTI PASSA IL TURNO! Doppio fallo Bonzi.

30-40 Lungo lo slice di Bonzi, match-point Musetti.

30-30 Dritto in rete di Bonzi.

30-15 Rovescio in rete del francese.

30-0 Risposta in rete di Musetti sulla seconda.

15-0 Prima vincente di Bonzi.

5-2 Musetti tiene il servizio e si assicura la possibilità di servire per il match.

40-15 Servizio/dritto Musetti.

30-15 Buona la prima dell’azzurro.

15-15 Seconda vincente di Musetti.

0-15 Smash in rete di Musetti.

4-2 Ace di Bonzi che tiene il servizio.

40-0 Lob a bersaglio del francese.

30-0 Rovescio in rete di Musetti.

15-0 Buona la prima di Bonzi.

4-1 Rovescio vincente di Musetti, l’azzurro consolida il break di vantaggio.

40-15 Rovescio in rete di Bonzi.

30-15 Si ferma sul nastro il dritto di Musetti.

30-0 Contropiede di Musetti.

15-0 Passante con il rovescio di Musetti.

3-1 BREAK MUSETTI! Sbaglia ancora Bonzi con il rovescio.

0-40 Largo il rovescio di Bonzi, tre palle break Musetti.

0-30 Dritto vincente di Musetti.

0-15 Largo il rovescio di Bonzi.

2-1 Musetti tiene il servizio.

40-30 Rovescio in rete di Bonzi.

30-30 Rovescio in rete di Musetti.

30-15 Dritto in rete di Bonzi.

15-15 Stecca con il rovescio Musetti.

15-0 Rovescio in rete di Bonzi.

1-1 CONTRO BREAK MUSETTI! Passante vincente dell’azzurro.

40-AD Lungo il rovescio di Bonzi, palla del contro break Musetti.

40-40 Musetti plasma lo scambio suoi suoi ritmi e va a segno.

40-30 Buona la prima del francese.

30-30 Dritto in rete di Bonzi.

30-15 Buona la prima di Bonzi.

15-15 Volèe a bersaglio del francese.

0-15 Rovescio in rete di Bonzi.

0-1 Altro break di Bonzi in apertura di set, lungo il dritto di Musetti.

40-AD Lungo il rovescio di Musetti.

40-40 Smorzata in rete di Musetti.

40-30 Risposta in rete di Bonzi.

30-30 Lungo il dritto di Musetti.

30-15 Dritto lungo linea vincente di Bonzi.

30-0 ACE di Musetti.

15-0 Lungo il dritto di Bonzi.

04.12 Inizia il quarto set, serve Musetti.

04.07 Benjamin Bonzi conquista il terzo set portando fino in fondo il break trovato al primo game, si allunga dunque il match.

4-6 Largo il rovescio di Musetti, Bonzi conquista il terzo set.

40-0 Largo il dritto di Musetti, due set-point Bonzi.

30-0 Dritto in rete di Musetti.

15-0 Smash di Bonzi.

4-5 Volèe vincente di Musetti che tiene in vita il terzo set.

40-30 Risposta vincente di Bonzi con l’ausilio del nastro.

40-15 Buona la prima di Musetti.

30-15 Servizio/dritto di Musetti.

15-15 Dritto in rete del francese.

0-15 Rovescio vincente di Bonzi.

3-5 Tiene il servizio Bonzi.

40-30 Lungo il dritto di risposta di Musetti.

30-30 Dritto vincente del francese.

15-30 Errore con il rovescio di Bonzi.

15-15 Rovescio vincente del francese.

0-15 Dritto in corridoio di Bonzi.

3-4 Lungo il rovescio di Bonzi, Musetti tiene il servizio.

40-15 Dritto in rete di Musetti.

40-0 Rovescio lungo linea del classe 2002.

30-0 Ace di Musetti.

15-0 Dritto di Musetti che prende in controtempo Bonzi.

2-4 Bonzi tiene a 0 il servizio.

40-0 Rovescio vincente di Bonzi.

30-0 Largo il dritto di Musetti.

15-0 Dritto vincente di Bonzi.

2-3 Musetti tiene il servizio.

40-30 Bonzi allunga il game con una volèe.

40-15 Buona la prima del carrarino.

30-15 Musetti prende in mano lo scambio e porta Bonzi al lob difensivo lungo.

15-15 Buona la prima di Musetti.

0-15 Gran risposta di Bonzi.

1-3 Si salva in qualche modo Bonzi.

AD-40 Di poco largo il passante di Musetti.

40-40 Smorzata in rete di Musetti.

30-40 Doppio fallo Bonzi, palla del contro-break Musetti.

30-30 Buona la prima di Bonzi.

15-30 Splendido rovescio lungo linea vincente di Musetti.

15-15 Rovescio in rete di Musetti.

0-15 Lungo il dritto di Bonzi.

1-2 Dritto in corridoio di Bonzi, Musetti tiene il servizio.

40-15 Lungo il rovescio di Bonzi.

30-15 Dritto vincente di Bonzi.

30-0 Buona la seconda di Musetti.

15-0 Lungo il rovescio di Bonzi sulla seconda di Musetti.

0-2 Bonzi tiene il servizio.

40-0 Dritto in rete di Musetti.

30-0 Dritto vincente di Bonzi.

15-0 Buona la prima di Bonzi.

0-1 Volèe di Bonzi, subito break del francese nel terzo set.

15-40 Altra buona risposta del francese, due palle break.

15-30 Gran risposta di Bonzi sulla seconda di Musetti.

15-15 Rovescio in rete di Bonzi.

0-15 Schiaffo al volo di Bonzi.

03.30 Inizia il terzo set, Musetti al servizio.

03.28 Altro set estenuante che Musetti riesce a riprendere per i capelli risalendo dal 2-5 e imponendosi nuovamente al tie-break, l’azzurro è ad un set dal passaggio del turno.

7-4 MUSETTI CONQUISTA IL SECONDO SET!

6-4 Dritto vincente di Musetti, due set-point per l’azzurro.

5-4 Volèe vincente di Musetti.

4-4 Altro regalo del francese a Musetti, doppio fallo.

3-4 Gran risposta di Bonzi con il rovescio.

3-3 Musetti conduce lo scambio e porta a casa il punto. Cambio campo

2-3 Lungo il dritto di Musetti.

2-2 Doppio errore di Bonzi.

1-2 Dritto profondo di Bonzi.

1-1 ACE DI MUSETTI.

0-1 Dritto in rete di Musetti.

6-6 Smash di Musetti, anche il secondo set va al tie-break.

AD-40 Dritto vincente di Musetti.

40-40 Dritto incrociato vincente di Bonzi, seconda parità.

AD-40 Buona la prima di Musetti.

40-40 Rovescio in rete di Bonzi.

30-40 Doppio errore Musetti, set point Bonzi.

30-30 Smash di Bonzi.

30-15 Stecca con il dritto Musetti.

30-0 Buona prima dell’azzurro.

15-0 Buona la seconda di Musetti.

5-6 Rovescio vincente di Bonzi che tiene il servizio.

40-30 Lungo il dritto di Bonzi.

40-15 Dritto profondo dell’azzurro.

40-0 Rovescio in corridoio di Musetti.

30-0 Altra volèe del francese.

15-0 Volèe a bersaglio di Bonzi.

5-5 Dritto lungo linea vincente di Musetti. Situazione in parità.

40-15 Volèe in rete di Musetti.

40-0 Lungo il rovescio del francese.

30-0 Dritto in rete di Bonzi.

15-0 Lungo il rovescio di Bonzi.

4-5 CONTRO BREAK DI MUSETTI! Largo il dritto di Bonzi.

40-AD Rovescio in corridoio di Bonzi, terza palla del contro break Musetti.

40-40 Ace del francese che annulla anche la seconda palla break.

30-40 Bonzi annulla la prima.

15-40 Dritto in rete di Bonzi, due palle del contro-break Musetti.

15-30 Lungo il rovescio di Bonzi.

15-15 Larga la volèe del francese.

15-0 Ace sulla seconda di Bonzi.

3-5 L’azzurro tiene il servizio e allunga il secondo set.

AD-40 Vantaggio del carrarino.

40-40 Buona la prima di Musetti.

30-40 Errore con il dritto dell’azzurro, set-point Bonzi.

30-30 Buona la prima di Musetti.

15-30 Volèe a segno del francese.

15-15 Dritto vincente di Bonzi.

15-0 Rovescio vincente di Musetti.

2-5 Il francese tiene il servizio.

40-15 Buona la prima di Bonzi.

30-15 Smash di Bonzi.

15-15 Di poco larga la smorzata di Musetti.

0-15 Rovescio in rete di Bonzi.

2-4 Musetti tiene il servizio e cerca di restare aggrappato al set.

40-15 Rovescio in rete del francese.

30-15 Lungo il rovescio di Bonzi.

15-15 Rovescio lungo di Musetti.

15-0 Smash di Musetti.

1-4 Bonzi tiene il servizio.

40-15 Rovescio in corridoio di Musetti.

30-15 Dritto a bersaglio di Bonzi.

15-15 Rovescio profondo di Bonzi.

0-15 Rovescio in rete di Bonzi.

1-3 Ace dell’azzurro che tiene il servizio.

40-15 Altra buona prima di Musetti.

30-15 Lungo il dritto di Musetti.

30-0 Dritto in rete di Bonzi.

15-0 Buona la prima di Musetti.

0-3 Bonzi tiene il servizio e consolida il break.

40-0 Dritto in rete di Musetti.

30-0 Servizio/dritto di Bonzi.

15-0 Volèe vincente di Bonzi.

0-2 Rovescio vincente del francese, break.

40-AD Passante vincente di Bonzi, palla break.

40-40 Dritto vincente di Bonzi.

40-30 Di poco largo il passante dell’azzurro.

40-15 Buona la prima di Musetti.

30-15 Altro smash del carrarino.

15-15 Smash di Musetti.

0-15 Doppio errore al servizio Musetti.

0-1 Rovescio in rete di Musetti, Bonzi tiene il servizio nel secondo set.

40-30 Pallonetto vincente di Musetti.

40-15 Rovescio vincente del francese.

30-15 Buona la prima di Bonzi.

15-15 Rovescio in rete di Musetti.

0-15 Rovescio in corridoio di Bonzi.

02.23 Inizia il secondo set, Bonzi al servizio.

02.22 Lorenzo Musetti conquista dunque un lunghissimo primo set (un’ora e tredici di gioco) al tie-break dopo essersi fatto recuperare un break da Bonzi.

7-3 Lungo il rovescio di Bonzi. Musetti conquista il primo set.

6-3 Dritto in rete di Bonzi, tre set-point Musetti.

5-3 Lungo il rovescio di Bonzi.

4-3 Lungo il dritto di Musetti.

4-2 Dritto in rete del carrarino.

4-1 Dritto vincente di Musetti.

3-1 Pasticcia con il destro Musetti.

3-0 Dritto in rete del francese.

2-0 Lungo il dritto di Bonzi.

1-0 Dritto lungo linea di Musetti.

6-6 Bonzi porta il primo set al tie-break.

40-0 Buona la prima di Bonzi.

30-0 Non riesce la contro-smorzata di Musetti sulla palla corta del francese.

15-0 Dritto vincente di Bonzi.

6-5 Musetti risponderà ancora per il primo set.

40-30 Lungo il rovescio di Bonzi sulla prima di Musetti.

30-30 Lungo il rovescio dell’azzurro.

30-15 Sbaglia con il rovescio Musetti.

30-0 Rovescio in rete di Bonzi.

15-0 Buona la seconda di Musetti.

5-5 Ace di Bonzi.

40-0 Smash del francese.

30-0 Dritto in rete di Musetti.

15-0 Buona la prima di Bonzi.

5-4 Stecca con il dritto Bonzi, Musetti reagisce e tiene il servizio.

40-30 ACE DI MUSETTI!

30-30 Dritto di Musetti all’incrocio delle linee.

15-30 Passante vincente di Bonzi che sembra aver portato l’inerzia del set dalla sua parte.

15-15 Dritto in rete di Musetti.

15-0 Lungo il rovescio di Bonzi.

4-4 Bonzi tiene il servizio e riporta la situazione in parità.

40-15 Largo il dritto di Musetti.

30-15 Ace di Bonzi.

15-15 Lungo il rovescio di Musetti.

0-15 Sbaglia con il rovescio Bonzi.

4-3 Doppio errore al servizio Musetti, break Bonzi.

40-AD Rovescio in corridoio dell’azzurro, seconda palla break Bonzi.

40-40 Sbaglia con il dritto Musetti, fatica a chiudere l’azzurro, quarta parità.

AD-40 Smorzata vincente di Musetti.

40-40 Dritto vincente di Bonzi, terza parità.

AD-40 Rovescio in corridoio di Bonzi.

40-40 Rovescio di Musetti che riporta il game in parità.

40-AD Bonzi trova il lob sull’avanzata di Musetti, palla break.

40-40 Stecca il rovescio Musetti, seconda parità.

AD-40 Dritto vincente dell’azzurro.

40-40 Dritto in corridoio di Musetti, game ai vantaggi.

40-30 Dritto in rete di Musetti.

40-15 ACE DI MUSETTI!

30-15 Rovescio in corridoio di Bonzi.

15-15 Lungo il dritto del toscano.

15-0 Prima robusta di Musetti.

4-2 Ace di Bonzi che tiene il servizio.

40-30 Rovescio in rete di Musetti.

30-30 Erroraccio di Bonzi con il dritto.

30-15 Dritto in rete di Musetti.

15-15 Dritto in corridoio del francese.

15-0 Lob a bersaglio di Bonzi.

4-1 Rovescio in rete di Bonzi, Musetti tiene il servizio.

40-30 Dritto in rete di Musetti.

40-15 Rovescio in rete di Bonzi sulla seconda di Musetti.

30-15 Rovescio vincente di Bonzi.

30-0 Altro dritto in corridoio del francese.

15-0 Larga la risposta di Bonzi.

3-1 Il francese tiene il suo primo servizio del match.

40-0 Bonzi sale nel game.

30-0 Smash di Bonzi.

15-0 Stecca con il dritto Musetti.

3-0 Lungo il passante di Bonzi, Musetti consolida il break di vantaggio.

40-30 Buona risposta di Bonzi che chiude in smash.

40-15 Musetti lavora bene lo scambio e va a segno con il dritto.

30-15 Smorzata in rete dell’azzurro.

30-0 Seconda robusta di Musetti.

15-0 Rovescio in corridoio di Bonzi.

2-0 BREAK MUSETTI! Rovescio in corridoio di Bonzi.

40-AD Sbaglia Bonzi con il rovescio, TERZA PALLA BREAK MUSETTI.

40-40 Rovescio in rete di Musetti, seconda parità.

40-AD Non riesce la smorzata a Bonzi, SECONDA PALLA BREAK.

40-40 Bonzi chiude in smash, seconda parità.

40-AD Musetti modella lo scambio sui suoi ritmi e chiude con il dritto. PALLA-BREAK.

40-40 Dritto lungo di Bonzi.

40-30 Di poco lungo il rovescio del toscano.

30-30 Gran risposta di Musetti.

30-15 Il francese sale nel set.

1-0 MUSETTI TIENE IL SERVIZIO!

40-30 Una palla per il primo set Musetti.

30-30 Stecca il dritto Bonzi.

15-30 Dritto vincente di Bonzi.

15-15 Buona prima di Musetti.

0-15 Bonzi conquista il primo punto del match.

SI COMINCIA!

01.09 Sarà Lorenzo Musetti a iniziare con il servizio.

01.05 Cinque minuti all’inizio del match.

01.00 Giocatori in campo per il riscaldamento.

00.50 Poco più di dieci minuti allo start del match, si tratterà del primo confronto assoluto tra Musetti e Bonzi.

00.40 Si partirà alle 01.00 italiane, con il match che sarà in programma come primo della giornata sul Court 14.

00.30 Lorenzo Musetti debutta nella notte italiana (saranno le 11 locali a Melbourne) andando a caccia della sua prima vittoria nell’open australiano, contro il numero 110 della classifica ATP.

00.20 Buonanotte amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla diretta live testuale del match tra Lorenzo Musetti e Benjamin Bonzi, valido per il primo turno degli Australian Open 2024.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla diretta live testuale del match tra Lorenzo Musetti e Benjamin Bonzi, valido per il primo turno degli Australian Open 2024. Debutto insidioso per il classe 2002 azzurro che si troverà di fronte il temibile francese.

Sarà un esordio da prendere con le pinze quello di Lorenzo Musetti che sul Court 14 del Melbourne Park se la vedrà con Benjamin Bonzi, numero 110 della classifica ATP. Il carrarino è reduce dalla sconfitta ai quarti di finale dell’ATP 250 di Adelaide per mano del kazako Alexander Bublik e andrà a caccia della sua prima vittoria nel cosiddetto “Happy Slam”, partendo ad ogni modo con i favori del pronostico.

Si tratterà del primo confronto in assoluto tra i due tennisti, con Bonzi che ha come miglior risultato agli Australian Open il raggiungimento del terzo turno del tabellone principale, conquistato proprio lo scorso anno superando prima l’azzurro Mattia Bellucci e poi lo spagnolo Pablo Carreno Busta per poi veder interrotta la propria corsa per mano del padrone di casa Alex De Minaur.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Bonzi, match valido per il primo turno degli Australian Open 2023. Il match sarà il primo del programma giornaliero sul Court 14 del “Melbourne Park” con inizio alle ore 01.00 italiane, le 11 locali, buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.

