LIVE Marocco-Repubblica Democratica del Congo, Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA: i Leoni dell’Atlante per blindare la qualificazione

Marocco-Repubblica Democratica del Congo, Coppa d'Africa 2024 in DIRETTA, occhi puntati su Hakimi e Ziyech.

Per il girone F, Hakimi e compagni, reduci dalla grande vittoria ottenuta al debutto contro la Tanzania (3-0), puntano a staccare il biglietto per la qualificazione per gli ottavi di finale contro gli uomini del selezionatore Desabre che invece all’esordio hanno pareggiato per 1-1 contro lo Zambia. Congo che quindi dovrà fare un’impresa contro la candidata principale alla vittoria finale. Dovrebbe essere confermata per il Marocco la squadra che ha battuto la Tanzania.

Data: 21/01/2024

Orario: 15.00

Canale TV: Sportitalia

Probabili formazioni

MAROCCO (4-2-3-1): Bono; Chibi, Saiss, Aguerd, Hakimi; Amrabat, Amallah; Ziyech, Ounahi, Ezzalzouli; El-Nesyri. Ct. Regragui.

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO (4-1-4-1): N’Zau; Kalulu, Baka, Mbemba, Masuaku; Moutoussamy; Wissa, Kakuta, Pickel, Bongonda; Bakambu. Ct. Desabre.

Calcio d'inizio alle ore 15.00.

Foto: Lapresse.