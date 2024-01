Calcio femminile, tris della Fiorentina e Juventus vittoriosa in Zona Cesarini nel 13° turno

In attesa dell’esito del posticipo di domani tra Milan e Como in programma al “Vismara” alle ore 18.00, due sono state le partite che sono andate a definire il quadro della situazione in questo 13° turno del campionato di calcio femminile di Serie A. Il riferimento è ai match Fiorentina-Pomigliano e Sassuolo Juventus, che hanno portato a risultati importanti a fini della graduatoria.

La Viola, impegnata dallo Stadio Curva Fiesole – Viola Park, si è imposta per 3-1 contro la compagine campana. Le marcature portano la firma di Alexandra Jóhannsdóttir al 23′ e di Madelen Janogy (doppietta al 77′ e all’82’), vanificando il gol del momentaneo pareggio dell’ospiti messo a segno da Zhanna Ferrario al 41′. Con questo risultato le gigliate sono terze in classifica generale e hanno approfittato dello scivolone della Roma, visto il distacco di cinque lunghezze dalla vetta.

Un concetto che vale a maggior ragione per la Juve, impostasi allo Stadio “Enzo Ricci” contro le neroverdi grazie a una segnatura della nigeriana Onyi Echegini all’89’. Una vittoria pesante, come detto, che permette alle bianconere di portarsi a -3 dalle giallorosse, sconfitte ieri per la prima volta nella massima serie dall’Inter.

Foto: LaPresse